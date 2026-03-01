15 kuriose Fragen an Bennet Tillack vom VfB Marburg

Marburg. Die Abschlussstärke zeichnet ihn aus. Unter anderem. 23 Treffer hat Bennet Tillack in der vergangenen Runde der A-Junioren-Hessenliga für den SC Waldgirmes erzielt. Seit Sommer geht er für die „Großen“ des VfB Marburg in Hessens höchster Fußball-Liga auf Torejagd. Als „echter Neuner“, wie die Schimmelreiter bei der Begrüßung des Stürmer-Talents auf ihrer vereinseigenen Instagram-Seite geschrieben hatten, „weiß er, wo das Tor steht“. Doch weiß Bennet Tillack, der die Talentschmiede der TSG Wieseck durchlaufen hat, auch auf die 15 kuriosen Fragen dieser Redaktion eine Antwort? Glänzt der 19-Jährige in diesem Metier mit der gleichen Effektivität wie auf dem Platz? Oder kommt er hier und da ins Stolpern?