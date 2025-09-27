 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Nicht zu fassen: Schweinfurt 05 brach in der zweiten Hälfte komplett ein und ging nach einem 1:1-Halbzeitstand noch mit 1:5 unter.
1:5-Klatsche im Kellerduell: Schweinfurt mit 7. Pleite im 8. Spiel

Schnüdel brechen gegen Alemannia Aachen in der 2. Halbzeit ein

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat in der 3. Liga einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken müssen. Die Schnüdel kassierten im Kellerduell gegen Alemannia Aachen eine 1:5-Heimklatsche - die siebte Pleite im achten Spiel.

Dabei begann es richtig gut für die 05er in der heimischen Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion. Jakob Tranziska brachte die Hausherren vor gut 4.500 Zuschauern mit seinem ersten Treffer im deutschen Profifußball überhaupt mit 1:0 in Führung (22.) - zugleich auch das erste Heimtor der Schnüdel in dieser Saison. Doch die Unterfranken konnten davon nur wenig profitieren und nicht nachlegen. Im Gegenteil: Lukas Scepanik machte zehn Minuten später den Ausgleich. Nach der Pause schlug dann die große Stunde von Mika Schroers, der mit einem lupenreinen Hattrick die Aachener auf die Siegerstraße schoss. Endgültig den Deckel drauf machte Lars Gindorf per Elfmeter in der 83. Minute. Schweinfurt muss sich den Vorwurf gefallen lassen, in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen zu sein.

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nils Piwernetz, Lauris Bausenwein, Thomas Meißner, Lucas Zeller (63. Michael Dellinger), Pius Krätschmer, Kristian Böhnlein, Tim Latteier (46. Manuel Wintzheimer), Johannes Geis (46. Devin Angleberger), Uche Obiogumu (63. Joshua Endres), Jakob Tranziska (70. Luca Trslic) - Trainer: Victor Kleinhenz
Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic, Felix Meyer, Joel Da Silva Kiala (66. Marius Wegmann), Bentley-Baxter Bahn, Gianluca Gaudino (76. Faton Ademi), Danilo Wiebe, Lars Gindorf (85. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Lukas Scepanik, Niklas Castelle (66. Marc Richter), Mika Schroers (76. Valmir Sulejmani) - Trainer: Benedetto Muzzicato
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 4545
Tore: 1:0 Jakob Tranziska (22.), 1:1 Lukas Scepanik (32.), 1:2 Mika Schroers (49.), 1:3 Mika Schroers (65.), 1:4 Mika Schroers (67.), 1:5 Lars Gindorf (83. Foulelfmeter)

