1:5-Klatsche im Kellerduell: Schweinfurt mit 7. Pleite im 8. Spiel

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat in der 3. Liga einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken müssen. Die Schnüdel kassierten im Kellerduell gegen Alemannia Aachen eine 1:5-Heimklatsche - die siebte Pleite im achten Spiel.
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nils Piwernetz, Lauris Bausenwein, Thomas Meißner, Lucas Zeller (63. Michael Dellinger), Pius Krätschmer, Kristian Böhnlein, Tim Latteier (46. Manuel Wintzheimer), Johannes Geis (46. Devin Angleberger), Uche Obiogumu (63. Joshua Endres), Jakob Tranziska (70. Luca Trslic) - Trainer: Victor Kleinhenz
Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic, Felix Meyer, Joel Da Silva Kiala (66. Marius Wegmann), Bentley-Baxter Bahn, Gianluca Gaudino (76. Faton Ademi), Danilo Wiebe, Lars Gindorf (85. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Lukas Scepanik, Niklas Castelle (66. Marc Richter), Mika Schroers (76. Valmir Sulejmani) - Trainer: Benedetto Muzzicato
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 4545
Tore: 1:0 Jakob Tranziska (22.), 1:1 Lukas Scepanik (32.), 1:2 Mika Schroers (49.), 1:3 Mika Schroers (65.), 1:4 Mika Schroers (67.), 1:5 Lars Gindorf (83. Foulelfmeter)