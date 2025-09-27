1:5-Klatsche im Kellerduell: Schweinfurt mit 7. Pleite im 8. Spiel

Alles auf einen Blick:

Dabei begann es richtig gut für die 05er in der heimischen Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion. Jakob Tranziska brachte die Hausherren vor gut 4.500 Zuschauern mit seinem ersten Treffer im deutschen Profifußball überhaupt mit 1:0 in Führung (22.) - zugleich auch das erste Heimtor der Schnüdel in dieser Saison. Doch die Unterfranken konnten davon nur wenig profitieren und nicht nachlegen. Im Gegenteil: Lukas Scepanik machte zehn Minuten später den Ausgleich. Nach der Pause schlug dann die große Stunde von Mika Schroers, der mit einem lupenreinen Hattrick die Aachener auf die Siegerstraße schoss. Endgültig den Deckel drauf machte Lars Gindorf per Elfmeter in der 83. Minute. Schweinfurt muss sich den Vorwurf gefallen lassen, in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen zu sein.

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nils Piwernetz, Lauris Bausenwein, Thomas Meißner, Lucas Zeller (63. Michael Dellinger), Pius Krätschmer, Kristian Böhnlein, Tim Latteier (46. Manuel Wintzheimer), Johannes Geis (46. Devin Angleberger), Uche Obiogumu (63. Joshua Endres), Jakob Tranziska (70. Luca Trslic) - Trainer: Victor Kleinhenz

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic, Felix Meyer, Joel Da Silva Kiala (66. Marius Wegmann), Bentley-Baxter Bahn, Gianluca Gaudino (76. Faton Ademi), Danilo Wiebe, Lars Gindorf (85. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Lukas Scepanik, Niklas Castelle (66. Marc Richter), Mika Schroers (76. Valmir Sulejmani) - Trainer: Benedetto Muzzicato

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 4545

Tore: 1:0 Jakob Tranziska (22.), 1:1 Lukas Scepanik (32.), 1:2 Mika Schroers (49.), 1:3 Mika Schroers (65.), 1:4 Mika Schroers (67.), 1:5 Lars Gindorf (83. Foulelfmeter)