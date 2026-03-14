1:5-Klatsche an der Ostsee: Hansa Rostock zerlegt den MSV Duisburg 3. Liga: Für den MSV Duisburg gab es bei Hansa Rostock nichts zu holen. Die Hirsch-Elf kassierte eine bittere Niederlage und erlitt einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. von Marcel Eichholz · Heute, 15:56 Uhr · 0 Leser

Nichts zu holen gab es für den MSV Duisburg bei Hansa Rostock. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Unter denkbar ungünstigen Umständen begann der Spieltag für den FC Hansa Rostock. Gleich fünf Spieler musste Trainer Daniel Brinkmann kurzfristig aufgrund diverser Erkrankungen ersetzen. Ein Vorteil für den MSV Duisburg – sollte man meinen. Auf dem Rasen lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, in dem sich die Hausherren aber als das abgezocktere Team präsentierten und einen verdienten Heimerfolg feiern durften.

Gerade einmal 72 Sekunden waren gespielt, als Viktor Bergh auf der linken Seite unbedrängt in den Duisburger Strafraum flanken konnte. Ebenso blank wartete da Emil Holten, der aus kurzer Distanz den Ball zum frühen Führungstreffer für Hansa über die Linie drückte. Maximilian Krauß hätte vier Minuten später beinah das 2:0 nachgelegt, doch er stand beim Pass knapp im Abseits. Die erste Duisburger Großchance ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Nach langem Abschlag von Keeper Max Braune marschierte Torjäger Lex-Tyger Lobinger völlig allein auf Hansa-Schlussmann Benjamin Uphoff zu, zögerte im Abschluss aber etwas zu lange, sodass der zurückeilende Ahmet Gürleyen mit einer Monstergrätsche die Möglichkeit vereitelte (11.). Die vergebene Chance auf den Ausgleich sollte sich in der Folge noch rächen. Duisburg hatte nach einer Viertelstunde bereits fünf Eckbälle in seiner Statistik verzeichnet, die blieben jedoch ohne wirkliche Durchschlagskraft. Mit der Ersten Ecke für Rostock erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Adrien Lebeau handelte gedankenschnell und versenkte von der Eckfahne aus direkt. Braune irrte orientierungslos durch den Fünfmeterraum, die Duisburger Defensive weilte im Tiefschlaf (21.). Mitten im Rostocker Jubel schlugen die Zebras zurück. Can Coskun chippte den Ball in die Mitte, Steffen Meuer köpfte an Uphoff vorbei zum 1:2 ein (22.). Auf der Gegenseite konnte Benno Dietze nach einer halben Stunde den diesmal glänzend parierenden Braune nicht überwinden, die zweite Chance nur vier Minuten später nutzte er dann aber zum 3:1. Holten leitete mit dem Kopf auf Dietze weiter, der sich stark gegen mehrere Gegenspieler behauptete und aus spitzem Winkel vollendete. Beide Teams spielten weiter mit offenem Visier. Patrick Sussek knallte den Ball mit Wucht an den Pfosten (42.). Im Gegenzug machte Holten den Doppelpack perfekt. Gegen Dietze konnte Braune noch parieren, beim Nachschuss war er dann machtlos.