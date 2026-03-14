1:5-Klatsche an der Ostsee: Hansa Rostock zerlegt den MSV Duisburg

Unter denkbar ungünstigen Umständen begann der Spieltag für den FC Hansa Rostock. Gleich fünf Spieler musste Trainer Daniel Brinkmann kurzfristig aufgrund diverser Erkrankungen ersetzen. Ein Vorteil für den MSV Duisburg – sollte man meinen. Auf dem Rasen lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, in dem sich die Hausherren aber als das abgezocktere Team präsentierten und einen verdienten Heimerfolg feiern durften.
Gerade einmal 72 Sekunden waren gespielt, als Viktor Bergh auf der linken Seite unbedrängt in den Duisburger Strafraum flanken konnte. Ebenso blank wartete da Emil Holten, der aus kurzer Distanz den Ball zum frühen Führungstreffer für Hansa über die Linie drückte. Maximilian Krauß hätte vier Minuten später beinah das 2:0 nachgelegt, doch er stand beim Pass knapp im Abseits. Die erste Duisburger Großchance ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Nach langem Abschlag von Keeper Max Braune marschierte Torjäger Lex-Tyger Lobinger völlig allein auf Hansa-Schlussmann Benjamin Uphoff zu, zögerte im Abschluss aber etwas zu lange, sodass der zurückeilende Ahmet Gürleyen mit einer Monstergrätsche die Möglichkeit vereitelte (11.). Die vergebene Chance auf den Ausgleich sollte sich in der Folge noch rächen.
Duisburg hatte nach einer Viertelstunde bereits fünf Eckbälle in seiner Statistik verzeichnet, die blieben jedoch ohne wirkliche Durchschlagskraft. Mit der Ersten Ecke für Rostock erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Adrien Lebeau handelte gedankenschnell und versenkte von der Eckfahne aus direkt. Braune irrte orientierungslos durch den Fünfmeterraum, die Duisburger Defensive weilte im Tiefschlaf (21.). Mitten im Rostocker Jubel schlugen die Zebras zurück. Can Coskun chippte den Ball in die Mitte, Steffen Meuer köpfte an Uphoff vorbei zum 1:2 ein (22.). Auf der Gegenseite konnte Benno Dietze nach einer halben Stunde den diesmal glänzend parierenden Braune nicht überwinden, die zweite Chance nur vier Minuten später nutzte er dann aber zum 3:1. Holten leitete mit dem Kopf auf Dietze weiter, der sich stark gegen mehrere Gegenspieler behauptete und aus spitzem Winkel vollendete. Beide Teams spielten weiter mit offenem Visier. Patrick Sussek knallte den Ball mit Wucht an den Pfosten (42.). Im Gegenzug machte Holten den Doppelpack perfekt. Gegen Dietze konnte Braune noch parieren, beim Nachschuss war er dann machtlos.
In der Pause reagierte MSV-Coach Diemar Hirsch und brachte Aljaz Casar für Leon Müller sowie Simon Symalla für Coskun. Symalla fügte sich gleich ein, als er mit Übersicht Conor Noß in Szene setzte. Der Ire zog sogleich ab, Uphoff konnte zur Ecke klären. Aus der ergab sich eine Dreifach-Chance für die Zebras, doch weder Casar noch Tobias Fleckstein oder Symalla bekamen die Kugel über die Linie (52.). Bei einem Klärungsversuch am eigenen Strafraum holte sich Sussek kurz darauf eine gelbe Karte ab. Es war die fünfte, womit der Flügelflitzer im kommenden Heimspiel gegen den TSV 1860 München gesperrt ist (58.). Offensiv kam in der Folge von den Zebras fast nichts mehr. Ein Schussversuch von Meuer nahm Uphoff sicher auf (66.).
Ein weiterer Duisburger Doppelwechsel beendete den Arbeitstag für Sussek und Torschütze Meuer. Sie wurden ersetzt von Niklas Jessen und Mert Göckan (68.). Einen wirklichen Effekt hatten sie auf das Duisburger Spiel nicht. Dass es auch anders gehen kann, zeigte Hansa. Christian Kinsombi ließ keine 60 Sekunden nach seiner Einwechslung die gesamte Duisburger Hintermannschaft stehen, legte dann auf den ebenfalls kurz zur eingewechselten Cedric Harenbrock quer, der aus gut zehn Metern auf 5:1 erhöhte (74.). Viel mehr passierte bis zum Schlusspfiff nicht mehr. Hansa setzte seine Erfolgsserie mit einem echten Statement fort, Duisburg erlitt derweil einen derben Rückschlag im Aufstiegsrennen.
In der Tabelle rutschten die Duisburger nach 28 Spieltagen aus der Top drei, 1860 München könnte am Nachmittag ebenfalls noch an den Meiderichern vorbeiziehen, ehe es am kommenden Wochenende zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereinen kommt. Die Löwen sind am Nachmittag noch gegen Wehen Wiesbaden im Verfolgerduell gefordert.
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