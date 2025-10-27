Nichts zu holen gab es für den FC Büderich. – Foto: Ralph Görtz

1:5 in Ratingen: FCB kommt beim Spitzenreiter unter die Räder Gegen Ratingen 04/19 hatte der FC Büderich früh das Nachsehen. Schon nach wenigen Minuten lagen die Gäste 0:2 im Rückstand.

Die Erfolgsserie des FC Büderich 02 ist beendet. Nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Folge kam er bei Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19 mit 1:5 (0:3) unter die Räder. „Natürlich kann man Spiele verlieren“, sagte FCB-Trainer Sebastian Siebenbach. „Aber dass wir in dieser Saison schon zum vierten Mal eine richtige Klatsche bekommen, geht einfach nicht. Das ist aus meiner Sicht auch eine Frage der Mentalität.“

Seine Mannschaft geriet bereits früh auf die Verliererstraße. Giuliano Zimmerling zwang FCB-Keeper Justin Möllering schon nach 90 Sekunden zur ersten Parade. Der anschließende Eckball landete nach einem Schuss von Emre Demircan zum 1:0 im Netz (3.). Nur vier Minuten später kam es noch bitterer für die Gäste. Nach einem Foul an Sven Kreyer gab es einen Elfmeter, den Demircan verwandelte (7.). „Das frühe 0:2 hat uns das Konzept komplett zerstört“, sagte Siebenbach. „Wir wollten mutig anlaufen, hatten dann aber zwei Ballverluste, die du dir gegen ein Top-Team wie Ratingen nicht erlauben darfst.“

Die Büdericher fanden kaum Zugriff, Ratingen spielte weiter abgeklärt und zielstrebig nach vorne. Kreyer erhöhte nach einem weiteren Konter auf 3:0 und sorgte damit schon für die Vorentscheidung (23.). Erst nach dem Wiederbeginn präsentierte sich der FCB verbessert. Jannik Schulte hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch sein Versuch wurde auf der Linie geklärt. In der 69. Minute sorgte Kevin Weggen mit einem direkt verwandelten Freistoß aus fast 25 Metern kurzzeitig für Hoffnung. Drei Minuten später stellte Kreyer allerdings den alten Abstand wieder her (72.). Cem Sabanci traf schließlich zum 5:1-Endstand (86.). „Für uns war diese Partie ein Lehrbeispiel. Wir haben in entscheidenden Momenten viel zu naiv agiert. Uns fehlt noch die Reife, solche Situationen besser zu managen“, bilanzierte Siebenbach. Erfolgreiche Woche für OSV