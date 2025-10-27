1:5 in Ratingen: FCB kommt beim Spitzenreiter unter die Räder

Die Erfolgsserie des FC Büderich 02 ist beendet. Nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Folge kam er bei Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19 mit 1:5 (0:3) unter die Räder. „Natürlich kann man Spiele verlieren“, sagte FCB-Trainer Sebastian Siebenbach. „Aber dass wir in dieser Saison schon zum vierten Mal eine richtige Klatsche bekommen, geht einfach nicht. Das ist aus meiner Sicht auch eine Frage der Mentalität.“
Seine Mannschaft geriet bereits früh auf die Verliererstraße. Giuliano Zimmerling zwang FCB-Keeper Justin Möllering schon nach 90 Sekunden zur ersten Parade. Der anschließende Eckball landete nach einem Schuss von Emre Demircan zum 1:0 im Netz (3.). Nur vier Minuten später kam es noch bitterer für die Gäste. Nach einem Foul an Sven Kreyer gab es einen Elfmeter, den Demircan verwandelte (7.). „Das frühe 0:2 hat uns das Konzept komplett zerstört“, sagte Siebenbach. „Wir wollten mutig anlaufen, hatten dann aber zwei Ballverluste, die du dir gegen ein Top-Team wie Ratingen nicht erlauben darfst.“
Die Büdericher fanden kaum Zugriff, Ratingen spielte weiter abgeklärt und zielstrebig nach vorne. Kreyer erhöhte nach einem weiteren Konter auf 3:0 und sorgte damit schon für die Vorentscheidung (23.). Erst nach dem Wiederbeginn präsentierte sich der FCB verbessert. Jannik Schulte hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch sein Versuch wurde auf der Linie geklärt. In der 69. Minute sorgte Kevin Weggen mit einem direkt verwandelten Freistoß aus fast 25 Metern kurzzeitig für Hoffnung. Drei Minuten später stellte Kreyer allerdings den alten Abstand wieder her (72.). Cem Sabanci traf schließlich zum 5:1-Endstand (86.). „Für uns war diese Partie ein Lehrbeispiel. Wir haben in entscheidenden Momenten viel zu naiv agiert. Uns fehlt noch die Reife, solche Situationen besser zu managen“, bilanzierte Siebenbach.
Der OSV Meerbusch beendete die Englische Woche mit zwei Erfolgen: Im Kreispokal setzte sich die Mannschaft mit 3:2 gegen TuRa Brüggen durch, zwei Tage später folgte in der Bezirksliga ein 5:2 über Fortuna Dilkrath.
Im Pokalspiel brachte Ioannis Alexiou den OSV kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Jonas Kunft (49.) und Ben Israil (54.) auf 3:0, ehe Brüggen durch Kacper Jacek Ciupa (82., 90.+5) noch einmal verkürzte. „Bis auf die Schlussphase war es ein sehr überzeugender Auftritt von uns“, sagte Trainer Dominik Voigt.
Auch gegen Dilkrath zeigte sich sein Team in Torlaune. Den frühen Rückstand durch Maik Rütten (2.) drehten Angelo Recker (17.), Lars Stieger (28.) und Philip Schmelzer (45.+3) noch vor der Pause. Nach dem Wechsel sorgten Marc Rommel (47.) und erneut Stieger (68.) für die Entscheidung. „Wir waren sehr dominant und hatten das Spiel jederzeit im Griff“, lobte Voigt.