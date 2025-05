1:5 in Porz: Hennef-Coach Fatih Özyurt erklärt sofortigen Rücktritt

"Heute zählte in diesem Endspiel nur das Ergebnis. Mein Rücktritt soll ein Zeichen an die Mannschaft sein, ich will damit nochmal einen neuen Impuls setzen", so der 45-Jährige Trainer, der betont, dass es nicht um seine Person gehe, sondern um den Verein, um den FC Hennef 05.

Die Partie in Porz stand für Hennef unter enormem Druck. Die Gäste waren mit nur einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer angereist, doch die Ausgangslage verschlechterte sich nach dem Schlusspfiff deutlich. Während die Hausherren einen wichtigen Befreiungsschlag landeten, setzte sich für die Hennefer eine Negativserie fort. Es war die dritte Niederlage in Folge, bei der die Mannschaft Defizite in der Defensive und im Spielaufbau offenbarte.

Die Gastgeber übernahmen nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zunehmend das Kommando. Nach 25 Minuten brachte Metin Kizil Porz in Führung. Die Hennefer konnten sich im ersten Durchgang keine nennenswerten Torchancen erspielen und liefen nach dem Seitenwechsel schnell weiter hinterher. Amadou-Sadio Camara erhöhte in der 50. Minute auf 2:0 für die Hausherren.

Hennef schöpfte kurzzeitig Hoffnung, als Kai Schusters per Foulelfmeter in der 76. Minute auf 2:1 verkürzte. Doch diese währte nur kurz. Ein schwerer Fehlpass von Kyrylo Mohylevets leitete die Vorentscheidung ein. Kizil nutzte den Ballverlust eiskalt aus und stellte auf 3:1 (84.). In der Schlussphase brach die Defensive der Gäste endgültig auseinander. Soufian Amaadacho erhöhte auf 4:1 (88.), ehe Kizil mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) den Schlusspunkt setzte.

Mit der Niederlage und den schwachen Vorstellungen der vergangenen Wochen erreichte die sportliche Talfahrt des FC Hennef 05 einen neuen Tiefpunkt. Unmittelbar nach dem Abpfiff verkündete Trainer Fatih Özyurt in einer letzten Ansprache an sein Team seinen sofortigen Rücktritt. Er erklärte, er habe das Gefühl, seine letzte Möglichkeit ausgeschöpft zu haben und wolle Platz für einen neuen Impuls schaffen.

Wendt: "Waren die klar aggressivere, spielbestimmende Mannschaft"

Auf der anderen Seite war die Freude über den Sieg im Sechs-Punkte-Spiel groß. "Ich bin mal selbstbewusst und sage der Sieg war sogar in der Höhe verdient. Wir waren zu 95 Prozent die klar aggressivere, spielbestimmende Mannschaft, die genau das angenommen hat, was die Situation hergibt – nämlich Abstiegskampf", so Porz-Trainer Jonas Wendt nach dem Spiel.

Mit vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge hat die SpVg Porz nun alle Karten in Sachen Klassenerhalt in der eigenen Hand. "Wir genießen den Moment. 5:1 in so einem Match: Das war gute Arbeit. Wir sind sehr, sehr glücklich", so Wendt abschließend.