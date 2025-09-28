1:5-Heimschlappe gegen Mainz 05

Die U19-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken mussten sich am Samstag im Völklinger Stadtteil Luisenthal erstmals in einem Regionalligaspiel ihren Gegnerinnen beugen. Das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 ging glatt mit 1:5 (0:3) verloren. Schon zur Pause führte der Gast aus Rheinhessen mit 3:0, Maja Stock (5.), Maya Präger (25. und 45. + 1.) konnten schon im ersten Durchgang für die Vorentscheidung sorgen. Emilia Hartmann legte in der 51. Minute schnell das 0:4 nach, ehe die Gastgeberinnen selbst auch mal zu einem Treffer kamen. Das 1:4 durch Ida Schneider (58.) war jedoch nur ein kurzes Strohfeuer. Velida Alickovic legte zehn Minuten vor Schluss noch das 1:5 nach.

FCS-Trainer Tobias Grimm sagte nach dem Spiel: "Wir werden die U19-Spiele größtenteils mit der U17 spielen, wir wollen den Konkurrenzkampf. Wir werden das dann bei Bedarf von oben auffüllen, der Kader soll klein gehalten werden, so dass es einige Überlappungen geben wird. Wir werden hier hohe Herausforderungen haben , aber es wird hoffentlich eher eine Herausforderung als eine Überforderung sein. Das Lernlevel sollte ja wenn möglich zehn Prozent höher sein als der aktuelle Stand, damit es herausfordernd ist. So hatten wir nur vier U19-Spielerinnen, die Mainzerinnen kamen mit vielen Aktiven-Spielerinnen. Wir sind noch nicht so eingespielt. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit Chancen, Mainz hatte aber die unbedingte Gier, da haben sie uns den Schneid abgekauft und Bälle gewonnen, die wir eigentlich sicher hatten. Sie haben das ausgenutzt. Wir haben nach zwei Gegentreffern etwas umgestellt. Wir bekommen einen Elfer, da hätte es auch Rot geben können. Da wären wir dran gewesen, und dann fällt schnell das 0:3. Mit 1:2 und gegen Zehn wäre es eine gute Basis für die zweite Hälfte gewesen. Wir waren dann besser, machen das 1:4, aber vor dem 1:5 rutscht unsere Spielerin aus und wir kassieren noch den fünften Gegentreffer. Die Jüngeren haben sich super eingebracht und wir werden uns vom Team her in den nächsten Spielen weiter verbessern".