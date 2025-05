15. Glehner Futsal-Cup: Trendelkamp und Pfeifer holen sich die Pokale

Hannes Trendelkamp und Ben Pfeifer heißen die Sieger des Glehner Futsal-Cups 2025. Zum 15. Mal trugen die Glehner Grundschüler die Hallenfußballvariante des Weltfußballverbandes Fifa auf dem Kleinspielfeld im Sportpark aus. Bis 2020 wurde der von Grundschule, Förderverein und SV Glehn gemeinsam organisierte Wettbewerb in der Glehner Sporthalle ausgetragen.

Der seinerzeit seit 2023 coronabedingte Wechsel auf die Freiluft hat die Wertigkeit des Cups nochmals deutlich gesteigert: „Wir können nun doppelt so viele Kinder mitspielen lassen, die Eltern können zuschauen und der Förderverein kann sich um das Rahmenprogramm kümmern“, sagt Schulleiterin Kathrin Beyer, die es sich selbst nicht nehmen ließ, die kompletten sechs Stunden der beiden Wettbewerbe der Jahrgangsstufen 1/2 sowie drei und vier zu begleiten.

Denn neue Kinder für den Fußball- und Vereinssport zu begeistern, ist auch eines der Ziele der Veranstaltung, die die Organisatoren ausgeschrieben hatten Für die beiden Turniere, die im Modus „Changing Cup“, bei dem jede Mannschaft für jede Spielrunde neu ausgelost wird und in dem jedes Kind für sich selbst und die Mannschaft Punkte sammelt, ausgetragen wurden, hatten sich im Vorfeld wieder deutlich mehr Kinder als die zur Verfügung stehenden 64 Startplätze angemeldet. Bei der Vergabe der Startplätze wurden dann Mädchen und nicht vereinsgebundene Jungs gesetzt.

Nach fünf Spielrunden, bei denen maximal 50 Punkte zu erreichen waren, standen in den beiden Wettbewerben die Sieger fest: In der jüngeren Altersklasse siegte Trendelkamp mit 47 Punkten vor Leon Knopp. Mit Lotta Danilowicz platzierte sich dann sogar ein Mädchen unter den Top 3. Äußerst knapp ging es bei den älteren Grundschülern zu. Die drei Erstplatzieren Pfeifer, Jonas Hartmann und Felix Hirschberg trennten in der Endabrechnung jeweils nur ein Zähler.

Der als Nachrücker eingesprungene Vincent Born holte sich bei den jüngeren Altersklassen mit 41 Punkten den durch den Förderverein gestifteten Siegerpokal, bei den Älteren setzte sich Navin Ndjeng mit 40 Zählern durch. Prächtig schlugen sich auch die Mädchen in diesem gemischten Turnier und holten in Emilia Scheeren, die nur einen Punkt weniger als Ndjeng erspielte, sogar einen zweiten Platz im Wettbewerb, bei dem alle Kinder im Anschluss aus den Händen von Viviana Richter, Julia Seidelmann und Jenny Papric vom Förderverein die begehrten Teilnahmemedaillen erhielten.