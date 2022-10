Der SC Brühl hat in dieser Saison so gar nichts zu feiern. – Foto: Christian Kreuer

1:5 - die Talfahrt des SC Brühl geht weiter Bezirksliga, Staffel 3: Der Landesliga-Absteiger kriegt in der Bezirksliga weiterhin keinen Fuß auf den Boden. Das 1:5 gegen den SV Kerpen war die neunte Niederlage in neunten Spiel.

Es ist gar nicht so lange her, da gehörte der SC Brühl zu den besten Amateurklubs am Mittelrhein. Viele Jahre war Brühl Mittelrheinligist, von 2015 bis 2022 immerhin noch in der Landesliga. Jetzt ist der SC allerdings auf Talfahrt und läuft Gefahr, in die Kreisliga durchgereicht zu werden.

Mit acht Niederlagen in acht Spielen ist Brühl maximal schlecht in die Saison gestartet - heute kam die neunte dazu. Der SV Kerpen - der bisher seinerseits erst einen Sieg eingefahren hat - war von Beginn an besser drin. In der 16. Minute klingelte es dann auch erstmals im Brühler Kasten. Philipp Heinrich traf zum 1:0 für Kerpen. Enrico Golino legte in der 34. Minute nach und erhöhte zum 2:0-Halbzeitstand.

Kaulisch macht es deutlich Im zweiten Durchgang legte Jan Thiemann per Foulelfmeter nach und sorgte im Grunde schon für die Vorentscheidung (65.). Ganz ohne Zählbares verließ aber auch der SCB den Platz nicht - Timo Höth sorgte mit seinem dritten Saisontor für den Ehrentreffer. Niklas Kaulisch stellte für Kerpen den alten Abstand wieder her und sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit dafür, dass es zum Ende hin noch sehr deutlich wurde.