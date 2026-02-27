1:5-Debakel in Chemnitz: Bitterer Abend für den SV Babelsberg 03

Die Anfangsphase der Partie war geprägt vom Bemühen der Potsdamer, Stabilität in die eigenen Reihen zu bringen. In der 39. Minute folgte der erste Nackenschlag: Dejan Bozic erzielte das 1:0 für den Chemnitzer FC. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Kabine, wobei zu diesem Zeitpunkt noch niemand das Ausmaß des kommenden Unheils erahnen konnte.

Vierfacher Bozic lässt die Defensive verzweifeln

Nach dem Seitenwechsel brach das Spielgefüge des SV Babelsberg 03 innerhalb kürzester Zeit völlig zusammen. Die Defensive fand keinen Zugriff mehr auf die gegnerischen Angreifer. Besonders Dejan Bozic entwickelte sich zum personifizierten Albtraum für die Potsdamer Farben. In der 57. Minute erhöhte er per Handelfmeter auf 2:0 gegen Yannic Stein. Nur vier Minuten später, in der 61. Minute, schlug er erneut zu und markierte das 3:0. Die Gegenwehr schien gebrochen, während die Chemnitzer nach Belieben kombinierten. In der 69. Minute krönte Dejan Bozic seine Leistung mit seinem vierten Treffer zum 4:0. Innerhalb von nur zwölf Minuten wurde die gesamte taktische Marschroute der Gäste pulverisiert.

Späte Wechsel und ein Ehrentreffer ohne Jubel

Trainer Johannes Paul Lau versuchte beim Stand von 0:3, durch personelle Veränderungen neue Impulse zu setzen. In der 63. Minute verließen Philipp Zeiger, Jeremy Postelt und Samir Werbelow das Feld. Für sie kamen Nils Schätzle, Luis Müller und Theo Ogbidi in die Begegnung. Später wurde in der 69. Minute noch Ardahan Yilmaz für Linus Queißer eingewechselt, und in der 80. Minute kam Nino Lessel für Paul-Roman Wegener. Genau in dieser Phase erzielte Artur Mergel in der 86. Minute das 5:0. Den einzigen Moment der Ergebniskosmetik lieferte Ardahan Yilmaz in der 88. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand, der jedoch keine Freude mehr auslöste.

Die bedrohliche Lage in der Tabelle

Die Zahlen der Tabelle untermauern die prekäre Situation des SV Babelsberg 03. Nach 20 absolvierten Spielen rangiert der Verein mit 20 Punkten auf dem 13. Platz. Das Torverhältnis von 29:38 spricht eine deutliche Sprache über die defensiven Probleme.

Vorbereitung auf das richtungsweisende Spiel in Zwickau

Bereits am Dienstag, 03.03.2026, bietet sich die Chance auf Wiedergutmachung, wenn der SV Babelsberg 03 um 19 Uhr beim FSV Zwickau antreten muss. Es ist eine Herkulesaufgabe gegen den Tabellenfünften, der mit 35 Punkten deutlich stabiler durch die Saison geht. Für Johannes Paul Lau wird es darauf ankommen, die Defensive zu stabilisieren und den mentalen Schock von Chemnitz aus den Köpfen der Spieler zu bekommen. Die Fans erwarten eine Reaktion nach diesem Debakel. Nur mit einer deutlichen Leistungssteigerung und einer Rückkehr zu geschlossener Kompaktheit wird es möglich sein, in Zwickau zu bestehen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Der Ernst der Lage ist nach dem heutigen Freitagabend jedem Beteiligten in Potsdam schmerzlich bewusst geworden.