15 Corona Fälle bei Wannsee - Meteor patzt in Köpenick

Klare Siege für Hansa 07 und Teutonia, Stern Marienfelde bleibt ebenfalls ohne Punktverlust. In der Landesliga-Staffel 2 am 2.Spieltag ringt der Köpenicker FC dem BFC Meteor nach packender Aufholjagd noch ein Remis ab, während Biesdorf als Aufsteiger erneut überzeugt. Am Tabellenende warten Stralau und Kladow weiter auf den ersten Zähler. Inter II gegen Wannsee wird wegen Corona (Bericht unten) abgesagt

Meteor startet furios: Simon Böhm trifft früh zweimal und erhöht nach dem Anschluss von Dennis Bohnsack in der zweiten Hälfte sogar noch auf 3:1. Doch Köpenick gibt nicht auf. Hartmann verkürzt, und Bohnsack sorgt kurz vor dem Ende mit seinem zweiten Tor für den umjubelten Ausgleich.

Viktoria geht im ersten Abschnitt durch Dieckert in Führung und hat die Partie lange im Griff. Doch nach der Pause bringt Joker Pius Yeboah Stern mit einem Doppelschlag erst zum Ausgleich und dann kurz vor Schluss auf die Siegerstraße.

Aufsteiger Biesdorf tritt selbstbewusst auf und geht noch vor der Pause durch Pensel in Führung. Nach Wiederbeginn erhöhen Bernicke und Velykoluh. Ein Eigentor von Mahlsdorf setzt den Schlusspunkt zum klaren Auswärtssieg.

Hansa 07 bestimmt von Beginn an das Geschehen und geht schon früh durch Benji Fritzenschaft in Führung. Auch nach der Pause bleibt die Überlegenheit klar, Fynn Gersch erhöht nach einer knappen Stunde. In der Schlussphase sorgt Julius Mattmüller mit zwei weiteren Treffern für den deutlichen Endstand. Die Kreuzberger zeigen sich in starker Form und lassen Kladow keine echte Chance.

Teutonia entscheidet die Partie früh: Körner und zweimal Ackerschewski sorgen schnell für klare Verhältnisse. Nach der Pause lässt der Favorit das Spiel ruhiger angehen, Kubens legt dennoch einen weiteren Treffer nach. Union bleibt chancenlos.

Fünfzehn Corona Fälle beim Aufsteiger FV Wannsee führen zur kurzfristigen Spielabsage bei Inter II. Ausweichtermin könnte der 17.9 (Mi) werden. Bestätigen konnte das Wannsee Trainer Axel Vogel (Telefonat) "noch" nicht.

Liria erwischt den besseren Start und geht durch Elezi früh in Führung. Kurz vor der Pause gleicht Oberstein für Hermsdorf aus. Nach dem Wechsel sorgen Wolf und Peik für ein komfortables 3:1, ehe Schlumm für die Gäste verkürzt. In einer hektischen Schlussphase bringt Hermsdorf den Sieg über die Zeit.

Türkiyemspor setzt sich bei Stralau knapp durch. Talha Sennur trifft Mitte der ersten Hälfte zum einzigen Tor des Tages. Die Gäste haben weitere Chancen, doch am Ende bleibt es beim knappen, aber verdienten Auswärtssieg.

