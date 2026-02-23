1:5 – Borussia Veen läuft dem Spitzenreiter hinterher

Borussia Veen gerät beim Spitzenreiter unter die Räder – Foto: Pascal Derks

Beim Bezirksligisten Borussia Veen steht auch nach dem dritten Punktspiel in diesem Jahr nichts Zählbares auf dem Konto. Die Krähen unterlagen beim Spitzenreiter VfL Rhede 1:5 (1:2). Und das auch in der Höhe verdient. Zu ungefährlich waren die Gäste. „Die Einstellung hat nicht gestimmt. Wir sind nicht an die 100 Prozent gegangen“, sagte der enttäuschte Trainer Alexander Wisniewski.

Aber genau das hatte der Coach im Vorfeld gefordert: Nur mit vollem Einsatz und der Überzeugung, für eine Überraschung sorgen zu wollen, sei gegen den Spitzenreiter etwas Zählbares drin. Doch die Veener waren in allen Belangen unterlegen. Rhede war gieriger, die Borussia kam nicht in die Zweikämpfe. Wisniewski monierte später: „Meine Jungs waren im Kopf nicht schnell genug.“

Noah Pass traf früh zum 1:0 (7.) für den VfL. Das 1:1 ließ nicht lange auf sich warten. Jan Büren wollte mit einem Flachpass den am zweiten Pfosten einschussbereiten Tim Lange anspielen, doch der Ball kam nicht an, weil der Rheder Luca Lorei dies mit einem Eigentor verhinderte (8.). Das 2:1 für die Hausherren fiel durch Qwenn Landzaat (36.)