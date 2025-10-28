15 Bitburger Kämpferinnen feiern Punktgewinn

„Wir wollten es Saarbrücken so schwer wie möglich machen und waren uns sicher, dass wir zumindest ein Tor schießen würden“, sagte Trainer Dusko Radic im Vorfeld des Duells mit dem Tabellenführer. Durch zwei unglückliche Flankenbälle geriet der TuS im ersten Durchgang mit 0:2 in Rückstand. „Auch zur Halbzeit spürten wir, dass mehr drin war. Allerdings haben wir es verpasst, nach einem tollen Pass durch die Schnittstelle das 1:2 zu erzielen. Ich bin mir sicher, dass wir dann eine andere und von beiden Seiten bessere zweite Halbzeit gesehen hätten“, so Radic. Kurz vor Schluss kassierte der TuS noch zwei weitere Gegentreffer. „So gewinnt Saarbrücken am Ende verdient, aber im Ergebnis zu hoch. Nun gilt es, sich auf das Pokalspiel am Mittwoch (19.30 Uhr, beim FV Rübenach, d. Red) und das Ligaspiel am Sonntag (in Bad Neuenahr) zu konzentrieren.“

A-Junioren-Regionalliga: Wormatia Worms – Eintracht Trier ⇥3:0 (2:0)

Die Partie war stark geprägt von der frühen Roten Karte für Triers Max Schneider. „Gegen einen starken Gegner mussten wir uns dann defensiv beweisen“, sagte Trainer Christian Esch. Nachdem die Wormser mit einer 2:0-Führung in die Pause gingen, war die Eintracht im zweiten Durchgang taktisch besser eingestellt und kassierte das dritte Gegentor erst kurz vor Schluss. „Wir hatten das gesamte Spiel über wenig Möglichkeiten. Der Sieg für Worms geht so in Ordnung“, resümierte Esch.

SVE: Lean Trampert - Jannik Heinzen, Maximilian Schneider, David Wacht, Bastian Süß (65. Nevio Marasa), Dorian Kisoka (77. Louis Hermann), Julian Wingerath (20. Ryan Douglas-Lowe), Phil Heck (60. Nazar Ilienko), Leonard Petry, Maximilian Marx, Till Zimmer (81. Serhii Simshah)

Tore: 1:0 Tristan Voll (29.), 2:0 Taym Alhamid (34.), 3:0 Amran Hamza (87.)

Bes. Vork.: Rote Karte für Max Schneider (SVE, 11., Notbremse)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – FC Rot-Weiss Koblenz ⇥7:2 (5:0)

Die Eintracht trat im ersten Durchgang sehr dominant auf und brachte sich mit fünf Toren komfortabel in Führung. In der zweiten Halbzeit gab es allerdings einen Bruch im Spiel, wodurch man den Gegner unnötig starkmachte. Koblenz kam noch einmal bis auf 2:5 heran, hatte zudem zwei Aluminium-Treffer. Am Ende stellten Benjamin Kurtovic und Moritz Koster den alten Fünf-Tore-Vorsprung wieder her. „Die Gegentore sind ärgerlich, dennoch nehmen wir die drei Punkte gerne mit und freuen uns am Mittwoch auf ein Spitzenspiel bei Mainz 05 II“, erklärte das Trierer Trainergespann rund um Niki Wagner.

SVE: Sebastian Sobolak - Johannes Jantunen (60. Benjamin Kurtovic), Lui Litzenberger, Moritz Koster, Szymon Siejka (60. Niklas Laudwein), Ben Rommelfangen, Ernald Skuka (49. Denaro Bailey), Lias Weiland, Sven Colles (49. Jazzy Marjolin), Nathan Matondo (72. Leon Follmann), Christopher Felten

Tore: 1:0 Johannes Jantunen (6.), 2:0 Szymon Siejka (24.), 3:0/5:0 Ben Rommelfangen (36./40.), 4:0 Ben Rommelfangen (36./40.), 5:1 Julian Rausch (57.), 5:2 Levi Paus (64.), 6:2 Benjamin Kurtovic (73.), 7:2 Moritz Koster (64.)

C-Junioren-Regionalliga: SV 07 Elversberg – SpVgg Trier ⇥8:0 (4:0)

Stark ersatzgeschwächt und mit nur zwölf Spielern musste die Spielvereinigung ins Saarland reisen. Gegen den Tabellenfünften gab es für das noch punktlose Schlusslicht nichts zu holen. Schon zur Pause lagen die Trierer mit 0:4 im Hintertreffen. Da es im zweiten Durchgang noch einmal dieselbe Anzahl an Gegentoren gab, stand am Ende die höchste Niederlage der Saison fest.

SpVgg Trier: Andor Philippi - Hugas Vaitenkovas, Yoan Fink, Marko Projic, Lenny Fuchsen, Lennox Zieren, Miguel Pereira da Silva, Abass Nazari, Karim El Abdallah, Klejdi Kuci, Jona Iram.

Tore: 1:0/2:0/3:0/4:0/5:0/6:0/7:0/8:0 unbekannt (10./20./27./30./39./45./56./69.)

Eintracht Trier – SV Gonsenheim ⇥1:1 (0:1)

„Unterm Strich müssen wir ganz klar gewinnen“, sagte SVE-Trainer Max Herres. Nachdem die Gäste im ersten Durchgang in Führung gegangen waren, glich Tim Jakobi in der 65. Minute zumindest aus. „Wir haben wieder einmal zu viele Chancen liegen lassen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ersten zehn Spieltage. Das Gegentor ärgert uns auch immens, zumal es wieder mal nach einer eigenen Ecke gefallen ist“, zog Herres sein Fazit.

SVE: Leo Weber - Agon Abdiu, Alexander Heinen (57. Tim Jakobi), Alexander Emmanuel Damianakis, Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet, Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti (36. Henri Thum), Luis Schmitt, Dylan Servais.

Tore: 0:1 unbekannt (24.), 1:1 Tim Jakobi (65.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: FC Bitburg – SC 13 Bad Neuenahr ⇥2:2 (1:2)

Giovanna Engel brachte die Gastgeberinnen in Folge einer starken Pressingaktion nach 20 Minuten in Führung. Mit einem Doppelschlag drehte Lucie Berns das Spiel für Bad Neuenahr noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel traf Leonie Graf zum 2:2-Ausgleich. Am Ende hielt FCB-Torfrau Marie Steinert mit starken Paraden den Punkt fest. „Wir hatten 15 Kämpferinnen auf und neben dem Platz, jede wollte den Punkt holen“, lobte Tobias Klink aus Sicht des Trainerteams.

FCB: Marie Steinert - Ida Heinisch, Nora Klerf, Luisa Trappen, Carla Zimmer, Finja Densborn (47. Elly Lichter), Isabella Salm (24. Emma Schneider), Leonie Graf (80.+4 Addisyn Fulk), Emma Antoine, Giovanna Engel, Emily Schramer.

Tore: 1:0 Giovanna Engel (20.), 1:1/1:2 Lucie Berns (32./37.), 2:2 Leonie Graf (54.)

SV Hetzerath – SV Elversberg ⇥0:5 (0:1)

Hetzerath startete gut und ließ kaum Chancen zu. Eine Unachtsamkeit führte nach einer knappen halben Stunde jedoch zur Führung der Gäste. Im zweiten Durchgang konnte Hetzerath das Tempo nicht mehr mitgehen, wodurch Elversberg zu immer mehr Möglichkeiten und am Ende noch zu vier weiteren Treffern kam. „Wir kommen immer näher dran, haben aber noch viel Arbeit in allen Bereichen vor uns, um irgendwann was Zählbares mitzunehmen“, sagte Trainer Thomas Schäfer.

Hetzerath: Emma Kriegsmann - Elisa Thielges, Mila Leyendecker, Lana Schönhofen, Laura Hansen, Maja Walber (86. Isabell Köppchen) Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes, Lena Hahn (76. Sandra Dawidowska), Fida Sadat (41. Lea Breidbach/68. Amélie Bardy).

Tore: 0:1 Ashley-Michelle Bouche (33.), 0:2/0:3 Sophia Sendel (44./59.), 0:4 Yasemin Maurer (64.), 0:5 Matilda Frenzel (70.)