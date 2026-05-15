15 Abgänge beim Absteiger aus der Regionalliga

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Die TSG Balingen verabschiedet sich vor dem letzten Spieltag nicht nur aus der Regionalliga Südwest, sondern auch von zahlreichen prägenden Gesichtern. Nach dem Aufstieg über die Relegation im Vorjahr endet eine schwierige Saison mit dem bereits feststehenden Abstieg in die Oberliga – und einem tiefgreifenden Umbruch.

Neben Cheftrainer Murat Isik verlassen auch die Co-Trainer Daniel Güney und Philipp Reitter sowie Fitnesscoach Jacques Adade den Verein. Damit geht ein großer Teil des Trainerteams, das viel Zeit, Energie und Hingabe in die TSG investiert hat. Der Abschied markiert nicht nur einen personellen Schnitt, sondern auch das Ende eines Abschnitts, der mit dem Regionalliga-Aufstieg seinen Höhepunkt fand und nun mit der Rückkehr in die Oberliga schmerzhaft ausläuft.

Auch im Kader wird sich viel verändern. Halim Eroglu, in dieser Saison mit 32 Einsätzen und sechs Toren, bleibt mit seinem Anteil am Aufstieg, einem Sechserpack und dem Tor auf dem Betzenberg in Erinnerung. Amney Moutassime kam ebenfalls auf 32 Spiele und erzielte acht Tore; sein Spielwitz und seine spektakulären Aktionen prägten manche Partie. Tim Hannak sammelte 17 Einsätze und zwei Tore, David Girmann verlässt die TSG nach zwölf Spielen auf Leihbasis.