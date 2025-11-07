14.45 Uhr SV Nierfeld – SSV Eintracht Lommersum

War das am Sonntag in Flamersheim die Trendwende? Der eine Punkt tut gut, aber er ist wertlos, wenn wir nicht nachlegen. Und nun kommt am Sonntag mit dem SSV Lommersum der Tabellenletzte der Liga. Aber jedem, der daraus eine Favoritenstellung für unser Team ableitet, sei der Hinweis auf die letzten 6 Spiele gegeben, sei auch der Hinweis auf unsere weiter andauernde Personalnot gegeben. Nur mit Blick auf die Tabelle werden Außenstehende einen Sieg erwarten. Doch irgendwann wird auch bei den Gästen der Knoten platzen. Viele Spiele gingen sehr unglücklich verloren. Und mit Trainer Sebastian Reisenauer kommt auch noch ein alter Bekannter in die Kloska-Arena. Da ist nichts, aber auch gar nichts selbstverständlich. Da müssen die Fans schon ganz kräftig die Daumen drücken!