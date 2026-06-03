144 Regionalligaspiele: Denis Ade wechselt vom SV Wacker nach Erlbach Mittelfeldspieler blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe - aktuell noch verletzt von Thorsten Eisenacker · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Neu in der Holzbau-Grübl-Arena: Denis Ade – Foto: Lukas Auer

Der SV Erlbach kann den nächsten Neuzugang vermelden: Denis Ade wechselt vom SV Wacker Burghausen in die Holzbau-Grübl-Arena.

Gute Reha nach schwerer Verletzung Der 25-jährige Mittelfeldspieler bringt reichlich Regionalliga-Erfahrung mit nach Erlbach und trotz einer schweren Verletzung große Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Aktuell arbeitet Ade intensiv an seinem Comeback, im April zog er sich im Spiel gegen den FC Bayern München II einen Kreuzbandriss sowie weitere strukturelle Verletzungen im Knie zu. Dennoch blickt der gebürtige Allgäuer optimistisch nach vorne: „Ich bin in sehr guter Behandlung, das bekommen wir alles wieder hin“, zeigt sich Ade zuversichtlich. „Die Verletzung ist schwerwiegend, die OP ist aber gut verlaufen und auch die Reha läuft gut.“ Einen konkreten Zeitpunkt für seine Rückkehr auf den Platz möchte sich der Mittelfeldspieler bewusst nicht setzen. „Ich will mir keinen Druck machen und nichts überstürzen. Fit zu werden steht jetzt an erster Stelle.“ Für Ade ist der Wechsel nach Erlbach dennoch ein ganz bewusster Schritt in die Zukunft. Gemeinsam mit seiner Verlobten, die aus München stammt, fühlt er sich in der Region rund um Burghausen längst zuhause. „Wir sind hier heimisch geworden und wollen die Region nicht mehr verlassen“, sagt der 25-Jährige. Auch privat stehen wichtige Veränderungen an: Die Hochzeit des Paares rückt näher, zudem möchte Ade nun langfristig planen und sucht aktuell einen Ausbildungsplatz.

Bislang spielte der Fußball die zentrale Rolle im Leben des Mittelfeldspielers. Ausgebildet wurde Ade in der Jugend des TSV 1860 München, ehe er 2019 zum SV Wacker Burghausen wechselte. Dort absolvierte er 144 Regionalliga-Spiele, erzielte 20 Treffer und war lange Jahre einer der Leistungsträger an der Salzach. „Ich möchte mich für meine sieben Jahre in Burghausen bedanken, das war eine sehr schöne Zeit. Ich habe dort Freunde fürs Leben gefunden. Ich war immer auch offen für eine Verlängerung, aber der Verein konnte mir nichts konkretes vorlegen“. Mit Erlbach "direkt gematched" Der Kontakt zum SV Erlbach entstand über mehrere Gespräche mit den Verantwortlichen und fühlte sich für Ade sofort richtig an. „Das hat einfach direkt gematched“, beschreibt er die ersten Gespräche und betont, dass der Verein auch nach seiner schweren Verletzung voll hinter ihm stand.