143 Nationalspieler aus 48 Nationen Die all time Nationalspieler des Mercedes Benz JuniorCups – aktualisiert im Dezember 2022

Es ist immer wieder spannend beim Mercedes-Benz JuniorCup, der am Wochenende zum 31. Male im Sindelfinger Glaspalast stattfindet: Wie viele Teilnehmer des JuniorCup haben nach dem Turnier den Sprung in die Nationalmannschaft ihres Landes geschafft?

In der zweijährigen Corona-Pause hat sich in dieser Liste einiges getan. Bestes Beispiel: Christian Günter vom, SC Freiburg, der 2011 und 2012 in Sindelfingen teilgenommen hat, wurde in den vergangenen 24 Monaten sieben Mal ins DFB-Team berufen und erhöht die Anzahl der deutschen Nationalspieler auf 29. Rekordspieler ist und bleibt Manuel Neuer mit 113.

Insgesamt stehen in dieser Liste zwischenzeitlich 143 Nationalspieler aus 48 Nationen. Selbst Brasilien ist jetzt mit Andres Pereira vertreten, der mit Manchester United in Sindelfingen war und ein Länderspiel aufzuweisen hat. Auch England ist jetzt mit zwei Nationalspielern vertreten, Österreich hat jetzt acht Nationalspieler. Aber in der Liste stehen auch exotische Fußball-Nationen wie Montserrat, Komoren, Nordkorea oder Guadeloupe.

Interessant auch der Werdegang von Andrej Kramaric. Der 31-jährige kam mit Dinamo Zagreb zum JuniorCup und spielt inzwischen längst in Hoffenheim – gar nicht weit entfernt vom Glaspalast. Und hat 81 Länderspiele für Kroatien.

Neben Deutschland ist Schweiz die größte Nation mit zwölf Nationalspielern.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar hätten JuniorCup-Teilnehmer ein eigenes Team inclusive Auswechselspielern stellen können: Insgesamt waren bei der WM 14 Nationalspieler vertreten, die man schon im Glaspalast beobachten konnte:

6 aus Deutschland (Neuer, Kimmich, Sané, Günter, Trapp, Kehrer)

3 aus der Schweiz (Yann Sommer, Gregor Kobel, Fabian Frei)

1 aus Australien (Jackson Irvine)

1 aus England (Marcus Rashford)

1 aus Kroatien (Andrej Kramaric)

1 aus Polen (Przemyslaw Frankowski)

1 aus Tunesien (Hannibal Mejbri)

Hier ist die Liste:

Deutschland (29 Spieler):

Manuel Neuer (113 Länderspiele), Mesut Özil (92), Sami Khedira (77), Joshua Kimmich (70), Kevin Kuranyi (52), Leroy Sané (47), Benedict Höwedes (44), Tim Borowski (33), Carsten Jancker (33), Sebastian Rudy (29), Simon Rolfes (26), Thilo Kehrer (22), David Odonkor (16), Lars Ricken (16), Marcel Schmelzer (16), Max Kruse (14), Serdar Tasci (14), Christoph Kramer (12), Alexander Zickler (12), Timo Hildebrand (7), Kevin Trapp (6), Christian Günter (6), Christian Gentner (5), Benjamin Lauth (5), Christian Schulz (4), Marvin Compper (3), Aaron Hunt (3), Tobias Weis (1), Marco Reich (1).

Albanien (3):

Thomas Strakosia (21), Arlind Ajeti (21), Herdi Prenga (2)

Algerien (1)

Ahmet Touba (6)

Australien (1):

Jackson Irvine (53, 2012 zum besten Spieler gewählt)

Bosnien-Herzegowina (3):

Sejad Salihovic (45), Ermin Bicakcic (17), Ermedin Demirovic (15)

Brasilien (1):

Andreas Pereira (1)

Demokratische Volksrepublik Kongo (2)

Dominique Malonga (5), Distel Zola (5)

Elfenbeinküste (1):

Yannick Sagbo (2)

England (2):

Marcus Rashford (51), Dean Henderson (1)

Färöer (1):

Brandur Hendricksson (50)

Frankreich (1):

Bacary Sagna (65)

Ghana (3):

Yaw Precko (68), Nil Lamptey (38), Kevin Prince Boateng (15)

Griechenland (1):

Ioannis Amanatidis (42)

Guadeloupe (1):

Yohann Thuram (4)

Guatemala (1):

Nicholas Rittmeyer (4)

Iran (1):

Ashkan Dejagah (58)

Island (1)

Logi Tomasson (2)

Komoren (1):

Djamel Baklar (16)

Kroatien (3):

Andrej Kramaric (81), Karlo Bartolec (5), Dino Drpic (1)

Liechtenstein (10):

Peter Jehle (132), Thomas Beck (77), Ronny Büchel (68), Fabio d`Elia (51), Christof Ritter (42), Andreas Gerster (38), Matthias Beck (19), Thomas Nigg (10), Marco Nigg (3) Mario Wolfinger (3)

Marokko (2):

Mohamed Amsif (7), Aziz Ahanfouf (6)

Montserrat (1):

Matty Willock (2)