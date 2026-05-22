14:1 - Viktoria Anrath & Borussia Mönchengladbach feiern Fußball-Fest Bei sommerlichen Temperaturen gewinnt der Bundesligist Borussia Mönchengladbach das letzte Freundschaftsspiel der Saison mit 14:1 beim A-Ligisten Viktoria Anrath. 3000 Zuschauer kamen auf ihre Kosten. von Sascha Köppen · Heute, 22:19 Uhr · 0 Leser

Nicht nur Robin Hack präsentierte sich bestens gelaunt in Anrath. – Foto: Sascha Köppen

Es sind diese Spiele, in denen bei Vereinen wie Viktoria Anrath Geschichten geschrieben werden, von denen noch in Jahrzehnten potenziellen Enkeln erzählt wird. Als die Uhr beim Freundschaftsspiel des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach beim A-Ligisten aus Kempen-Krefeld fast die 90 Minuten erreicht hatte, nahmen die Profis es kurz mal mit dem Verteidigen nicht ganz so ernst, wie das so ein guter Brauch in solchen Spielen ist. So kam Julius Luis Weinhold zu einem Abschluss, mit dem er den Ball dann doch einmal an Keeper Tobias Sippel vorbeibrachte. Weinhold hat jetzt für die Ewigkeit einen Treffer gegen die Profis von Borussia Mönchengladbach erzielt. Es war der Treffer zum 1:14, der dann auch den Endstand bedeutete.

An diesem Freitag hatten alle Beteiligten ihren Teil dazu beigetragen, dass es ein tolles Erlebnis für die ganze Familie werden sollte. Die gastgebende Viktoria organisierte den Tag vorbildlich, die Borussen brachten fest das komplette Personal mit, das ihnen aktuell noch zur Verfügung steht, und 3000 Fans folgten so dem Ruf auf die Donkkampfbahn - so viele wie sonst kaum in einer ganzen Saison der Kreisliga A. Und man darf sagen: Auch die Mannschaft der Anrather wehrte sich bei gut 25 Grad tapfer gegen den Ansturm der Berufsfußballer. So verhinderte Keeper Tim Hildebrandt vor der Pause ein ums andere Mal, dass Tim Kleindienst, der wie alle anderen 45 Minuten absolvierte, zu seinem Treffer kam, ehe er dies dann vor der Pause doch nicht verhindern konnte. Auch in den Zweikämpfen hielt die Viktoria dagegen, einmal ließ Verteidiger Tobias Engels etwa Hugo Bolin im Zweikampf durchaus ein wenig staunen.