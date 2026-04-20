14:1 - Mupperger deklassieren Rottmar

Mit einem deutlichen 14:1-Sieg kehre unsere Mannschaft gestern aus Rottmar zurück. Bei den arg gebeutelten Gastgebern war ein Mupperger Sieg nie in Gefahr. Bereits zur Halbzeit führten die Beckert-Schützlinge mit 6:1. Im zweiten Durchgang konnte das Ergebnis dann weiter in die Höhe geschraubt werden. Die Tore für unsere Mannschaft erzielten Andreas Löffler (6x), Pascal Jahn (3x), Frank Täubert, Florian Brückner, Max Büchner, Kai Riechert und die Hausherren per Eigentor.