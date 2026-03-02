14:1 des Brandenburger SC Süd, Stahl Brandenburg gewinnt Krimi

In einer packenden Begegnung vor 37 Zuschauern zeigten die Hausherren eine beeindruckende Spielfreude. Luca Mahler (19.) eröffnete den Torreigen und versetzte den Anhang in frühe Ekstase. Doch die Gäste aus Ströbitz bewiesen Kampfgeist und kamen durch Nick Steinberg (24.) schnell zum Ausgleich. Der RSV ließ sich jedoch nicht beirren: Kajetan Herrmann (33.) brachte seine Farben erneut in Front, bevor Adeeb Yonan Matti (45.+2) unmittelbar vor dem Pausenpfiff für grenzenlosen Jubel sorgte. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die Eintracht das Geschehen und schraubte das Ergebnis durch Nikola Maksimovic (74.) und Fabian Tessin (82.) weiter in die Höhe. Den Schlusspunkt einer ereignisreichen Partie setzte erneut Nick Steinberg (83.), der mit seinem zweiten Treffer zumindest noch einmal Ergebniskosmetik betrieb. Ein hochemotionaler Nachmittag, der die Überlegenheit der Heimelf unterstrich.

Ein dramatischer Fußballkrimi, der die 72 Zuschauer bis in die Schlussphase hinein fesselte! Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams in einem leidenschaftlich geführten Abnutzungskampf im Mittelfeld. Als sich viele bereits mit einem torlosen Unentschieden abgefunden hatten, kochten die Emotionen etwas hoch. Ein Pfiff ertönte, und Marvin Gründler (80.) übernahm die Verantwortung. Er verwandelte den Foulelfmeter zum viel umjubelten Führungstreffer. In den letzten Minuten warf Ahrensfelde alles nach vorne, doch Stahl Brandenburg verteidigte den knappen Vorsprung mit unbändigem Willen. Ein Sieg der Nervenstärke, der durch diesen einen entscheidenden Moment in der Schlussphase besiegelt wurde.

Oranienburger FC Eintracht 1901 – SV Falkensee-Finkenkrug 2:5

Was für eine Machtdemonstration der Gäste vor 27 Zuschauern! Der SV Falkensee-Finkenkrug erwischte einen Start nach Maß, als Leonard Baliu (2.) bereits nach wenigen Augenblicken zur Führung traf. Benjamin Hambach (15.) legte wenig später nach, bevor erneut Leonard Baliu (26.) mit seinem zweiten Treffer den Pausenstand auf 0:3 schraubte. Direkt nach Wiederanpfiff schien die Partie durch Sivira Jordan Nnanga Ray (49.) endgültig entschieden. Oranienburg bewies jedoch Moral und keimte durch die Treffer von Collins Benjamin Reinhardt (54.) und Milan Schmelter (65.) noch einmal kurzzeitig Hoffnung auf. In der Nachspielzeit setzte jedoch der überragende Leonard Baliu (90.+2) mit seinem dritten Tor des Tages den Schlusspunkt unter ein leidenschaftliches Offensivspektakel der Gäste.

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – FC Neuenhagen 1913 3:0

In einer von taktischer Disziplin geprägten ersten Halbzeit hielten die 35 Zuschauer den Atem an, doch die Tore fielen erst nach dem Seitenwechsel. Adam Shakhshaev (48.) brach kurz nach Wiederbeginn den Bann und versetzte das Stadion in helle Aufregung. Die Hausherren spielten nun befreit auf und drängten auf die Entscheidung. Django Keita (61.) erhöhte mit einer entschlossenen Aktion auf 2:0, was den Widerstand der Gäste aus Neuenhagen spürbar schwächte. In der Schlussphase krönte erneut Django Keita (80.) seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer und besiegelte damit den Heimsieg. Ein Erfolg der Beharrlichkeit, der durch eine enorme Steigerung im zweiten Durchgang ermöglicht wurde.

FSV Union Fürstenwalde – Brandenburger SC Süd 05 1:14

Ein historisches Spiel in Fürstenwalde, das die 15 anwesenden Zuschauer fassungslos zurückließ. Der Brandenburger SC Süd 05 entfachte einen wahren Offensivorkan. Darren Bucko (10.) und Joel Leandro Raspopov (10.) sorgten mit einem Blitz-Doppelschlag für die frühe Weichenstellung. Can Cinar (29.) erhöhte, bevor Paul Wilcke (30.) den einzigen Ehrentreffer für die Hausherren markierte. Was danach folgte, war eine beispiellose Torflut: Can Cinar (34., 48., 57.) und Joel Leandro Raspopov (36., 45., 81.) trafen fast nach Belieben. Auch Darren Bucko (46., 79.), Qahil Imeri (49.), Dean Laskowski (75.) und Lennart Schwichtenberg (85.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Ein berauschendes Schützenfest der Gäste.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – FSV Bernau 3:1

Ein packendes Duell, das vor 31 Zuschauern von der Strafraumbeherrschung lebte. Niklas Wolfgang Pahl (27.) behielt am Elfmeterpunkt die Nerven und brachte die Hausherren durch einen Foulelfmeter in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Pahl der entscheidende Akteur und erhöhte durch Niklas Wolfgang Pahl (54.) auf 2:0. Bernau gab sich jedoch nicht auf und kam durch Erik Gottschling (65.), ebenfalls per Foulelfmeter, noch einmal heran. Es entwickelte sich eine nervenaufreibende Schlussphase, in der beide Teams leidenschaftlich um jeden Ball kämpften. Erst in der Schlussminute erlöste Lenny Levin Hampel (90.) den heimischen Anhang und machte den Sack endgültig zu. Ein Sieg der Entschlossenheit, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten errungen wurde.

SG Bornim – FSV 63 Luckenwalde 0:4

Vor 46 Zuschauern präsentierte sich der FSV 63 Luckenwalde als eine eiskalte Einheit. Draven Charles Daniel Klein (44.) knackte kurz vor der Pause das Abwehrbollwerk der Hausherren und sorgte für die psychologisch wichtige Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Johann Schmiedeke (48.) den Vorsprung, was den Glauben der SG Bornim an eine Wende sichtlich erschütterte. Erneut war es Draven Charles Daniel Klein (56.), der mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt unter diese einseitige, aber intensiv geführte Begegnung setzte Colin Hoenicke (86.) in der Schlussphase. Luckenwalde glänzte durch Effizienz und ließ der Heimmannschaft über die gesamte Spielzeit kaum Raum zur Entfaltung.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Hier geht es zum Form-Ranking.

Hier geht es zur Liste mit den Torschützen.