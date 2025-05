14:1 - D/A II feiert einen der höchsten Landesliga-Siege

Der TuS Harsefeld mausert sich zu einem der formstärksten Teams der Landesliga, A/O holt in seinem letzten Saisonspiel einen Punkt - und D/A II setzt ein Ausrufezeichen.

Kaum zu glauben, dass Harsefeld im März noch ernsthaft um den Klassenerhalt bangen musste. Seitdem ist die Mannschaft von Nico Matern das formstärkste Team der Liga, das nun den neunten Sieg aus den letzten zehn Spielen einfuhr und sich mit einer Top-Platzierung in die Sommerpause verabschieden könnte.

Mit dem Remis fährt A/O als erster Landesligist ins Ziel ein und wird die Saison mindestens als Tabellendritter beenden. Bardowick kämpft um jeden Zähler, um am Ende über dem Strich zu stehen, musste sich aber mit der Punkteteilung begnügen.

D/A II fährt mindestens den höchsten Landesliga-Sieg der vergangenen zehn Spielzeiten ein. „Einen so deutlichen Sieg habe ich in einem Meisterschaftsspiel noch nicht erlebt“, sagt Trainer Benjamin Zielke. „Es war eine außergewöhnliche Leistung, bei der das Ergebnis auch in der Höhe absolut gerechtfertigt ist.“

Tore: 1:0 (17.) Rusch, 1:1 (25.) Mehl, 2:1 (36.), 3:1 (33.) beide Gülüm, 4:1 (35.) Steffens, 5:1 (37.) Gülüm, 6:1 (44.) Steffens, 7:1 (50.) Yaman, 8:1 (56.) Wehdemeyer, 9:1 (58.) Ney, 10:1 (59.) Grooten, 11:1 (68.) Gülüm, 12:1 (71.) Steffens, 13:1, 14:1 (78., 85.) beide Gülüm.

Nächstes Spiel: LSK – D/A II (Sbd., 31. Mai, 16 Uhr).