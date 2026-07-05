14:0! Schwarzhofens Wahnsinns-Sieg – Ammerthal weiter im Flow Testspiele am Sonntag: BSC Regensburg und Raindorf machen es deutlich von Florian Würthele · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Auch das Testgeschehen am Sonntag geizte nicht mit Toren. Zwischen Kreisligist ASV Undorf (in Lila) und Kreisklassist TSV Bernhardswald fielen sieben Treffer. Endstand: 3:4. – Foto: Florian Würthele

Was für ein Ergebnis: Mit sage und schreibe 14:0 (!) schoss Bezirksliga-Dino SV Schwarzhofen am Sonntag den SV Erzhäuser-Windmais – immerhin Aufsteiger in die Kreisliga – ab. Dieser Kantersieg dürfte dem Team von Trainer Adi Götz ordentlich Selbstvertrauen einbringen! Auch sonst fielen viele Tore. Klare Siege feierten die Bezirksligisten BSC Regensburg (7:2 gegen den TV Schierling) und FC Raindorf (5:0 gegen die SG Michelsdorf). Erfolgserlebnisse verbuchten außerdem die beiden Landesliga-Absteiger FC Kosova Regensburg (4:2 gegen Türk Genclik Regensburg) und TB 03 Roding (3:0 gegen Mitterkreith).



Weiter im Flow ist die DJK Ammerthal. Sieben Siege in sieben Vorbereitungsspielen hat der Bayernliga-Aufsteiger nun zu Buche stehen. Dieses Mal rangen Markert, Haller & Co. den letztjährigen Ligakollegen ASV Weisendorf mit 3:1 nieder. Von einem „weiteren ordentlichen Test meiner Mannschaft gegen einen guten Gegner“ sprach DJK-Coach Tobias Rösl hinterher. Im Überblick die überregionalen Testspiele vom Sonntag (mit Beteiligung Bezirksliga aufwärts):

DJK Ammerthal – ASV Weisendorf 3:1 (0:0) / Tore: 1:0 Baierlein (65.), 2:0 Sejdijaj (71.), 2:1 Bergner (81.), 3:1 Shynder (84.)



TSV Tännesberg – SV Mitterteich 0:1 (0:0) / Tor: 0:1 Maro Hagos (61.)





SV Inter Bergsteig Amberg – SpVgg Trabitz 0:0



SpVgg Ramspau – SpVgg Pfreimd 3:1 (1:0) / Tore: 1:0 Ostermayr (42.), 2:0 Baumann (68.), 2:1 Lobinger (70./Elfmeter), 3:1 Gürster (78.)









SC Regensburg – FC Weiden-Ost 1:1 (1:1) / Tore: 1:0 Hufsky (16.), 1:1 Dobmeier (36.)



TB 03 Roding – SV Mitterkreith 3:0 (2:0) / Tore: 1:0 und 3:0 Bücherl (18., 65.), 2:0 Rötzer (38.)



FC Viehhausen – FC Wernberg 1:1 (1:1) / Tore: 0:1 Preißer (34.), 1:1 Urmann (41./Elfmeter)



SpVgg Vohenstrauß – SpVgg SV Weiden U19 1:1 (1:0) / Tore: 1:0 Krapf (16.), 1:1 Kaufmann (51.)



SV Erzhäuser-Windmais – SV Schwarzhofen 0:14 (0:5) / Tore: 0:1, 0:4, 0:6, 0:10 und 0:11 Gietl (23., 33., 49., 71., 75.), 0:2 und 0:7 Lennert (25., 52.), 0:3 L. Weiß (30.), 0:5 Hermes (42.), 0:8 Voith (57.), 0:9 F. Weiß (68.), 0:12 und 0:13 Kaya (77., 87.), 0:14 Graf (90./Elfmeter)



BSC Regensburg – TV Schierling 7:2 (2:2) / Tore: 1:0 Ott (15.), 2:0 Göhl (23.), 2:1 Treitinger (29.), 2:2 Schmalhofer (39.), 3:2 Gutermuth (76.), 4:2 und 5:2 Schlegel (80., 90.+2), 6:2 Schneider (90.+14), 7:2 Pröll (90.+15)



FC Furth im Wald – FC Untertraubenbach 3:0 (2:0) / Tore: 1:0 Galo (29.), 2:0 Hastreiter (38.), 3:0 Fellner (49.)



VfB Bach – SV Obertraubling 1:1 (0:0) / Tore: 1:0 Öksüm (78.), 1:1 Weigl (89.)



FC Raindorf – SG Michelsdorf/Cham II 5:0 (1:0) / Tore: 1:0 Sperl (38.), 2:0 Politanow (58.), 3:0 Wagner (67./Eigentor), 4:0 Dankerl (77./Eigentor), 5:0 Uzlik (89./Elfmeter)



SpVgg Hainsacker – SV Lupburg 1:1 (0:0) / Tore: 1:0 Shala (50.), 1:1 Mulzer (55.)



SV Türk Genclik Regensburg – FC Kosova Regensburg 2:4 (1:3) / Tore: 0:1 Jose Lopes (7.), 1:1 k.A. (19.), 1:2 Shala (30.), 1:3 Jose Lopes (33.), 2:3 k.A. (68.), 2:4 Glaoui (74.)







Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.