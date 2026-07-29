14:0 - Kickers ziehen souverän in die nächste Pokalrunde ein

– Foto: Stuttgarter Kickers

Mit einer überzeugenden Vorstellung sind die Stuttgarter Kickers in die Pflichtspielsaison 2026/27 gestartet. Vor 890 Zuschauern im ADM-Sportpark setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Holger Bachthaler in der zweiten Runde des WFV-Pokals souverän mit 14:0 (4:0) gegen den Kreisligisten SV Degerschlacht durch und zog damit verdient in die dritte Pokalrunde ein. Die Blauen zeigten hohes Tempo, konsequentes Pressing und große Spielfreude.

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Kickers das Tempo hoch. Vincent Schwab und Dejan Bozic sorgten innerhalb weniger Minuten für das 6:0, ehe Sebastian Müller (55.) und Yannick Glessing (64.) den Vorsprung weiter ausbauten. Trotz der klaren Führung blieb die Mannschaft konzentriert, kombinierte sehenswert und spielte ihre Angriffe konsequent zu Ende.

Bereits nach drei Minuten brachte Melkamu Frauendorf die Kickers mit dem ersten Pflichtspieltor der neuen Saison in Führung. David Stojak erhöhte nach einer Viertelstunde auf 2:0, ehe Yannick Glessing nur fünf Minuten später den dritten Treffer folgen ließ. Die Blauen blieben permanent im Vorwärtsgang, erspielten sich zahlreiche weitere Torchancen und bauten ihre Führung kurz vor der Pause durch den zweiten Treffer von David Stojak auf 4:0 aus.

Beim Stand von 9:0 bot sich Dejan Bozic in der 70. Minute per Foulelfmeter die Chance auf einen weiteren Treffer, sein Schuss strich jedoch am rechten Pfosten vorbei. Unbeeindruckt davon setzten die Blauen ihre Offensivbemühungen fort. Zaiser erhöhte mit einem Dreierpack, Yannick Glessing mit weiteren Treffern sowie der 16-jährige Leandro Mendes in seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die 1. Mannschaft schraubten das Ergebnis bis zum 14:0-Endstand in die Höhe.

Mit vier Treffern avancierte Yannick Glessing zum erfolgreichsten Torschützen des Abends. Dreimal traf Maximilian Zaiser, doppelt erfolgreich war David Stojak. Melkamu Frauendorf, Vincent Schwab, Sebastian Müller, Lenadro Mendes und Dejan Bozic steuerten jeweils einen Treffer zum deutlichen Pokalerfolg bei.

WFV-Pokal-Rekord eingestellt

Mit dem 14:0-Erfolg stelltem die Degerlocher ihren eigenen WFV-Pokal-Rekord ein. Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 30. Juli 2016, hatten die Blauen beim TSV Grömbach mit 15:1 gewonnen und damit bis heute ihren höchsten Sieg im WFV-Pokal gefeiert.

Stimmen zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Holger Bachthaler zeigte sich nach dem souveränen Einzug in die dritte Runde des WFV-Pokals zufrieden: „Wir wollten den Pflichtspielauftakt gut für uns gestalten. Ich glaube das ist den Jungs mehr als gut gelungen. Es war natürlich wichtig von Anfang an eine hohe Intensität auf den Platz zu bekommen. Das haben wir umsetzen können. Wir haben viele schöne Tore erzielen können, auch das war wichtig, dass wir in der Offensive Torgefahr entwickelt haben. Von daher war das heute ein sehr sehr guter Auftakt in die Saison und dementsprechend bin ich auch zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft.“

Ausblick

Auf ihren nächsten Pokalgegner müssen die Blauen noch bis zum kommenden Sonntag warten. Dieser wird in der Partie zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen und dem FC Rottenburg ermittelt. Möglicher Spieltermin ist Dienstag/Mittwoch 11./12.08.2026.

Nun richtet sich der Fokus auf den Auftakt in der Regionalliga Südwest. Am 07. August 2026 empfangen die Kickers im Eröffnungsspiel den SSV Ulm 1846 Fußball. Anpfiff ist im 19.00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau.

Zusammenfassung:

Stuttgarter Kickers: Startelf: Dornebusch – Udogu, Zukaj, Trslic (46. Schwab), Fundel – Fisher (46. Blank) – Müller, Mauersberger (46. Mendes), Frauendorf (46. Zaiser) – Stojak (46. Bozic), Glessing

Ersatz: Neaimé (ETW), Beer, Schembri, Meister, Kiefer, Mulaj, Vogel, Unsöld

Trainer: Holger Bachthaler

SV Degerschlacht Startelf: Kalandadze (59. Berdar) - Pohl, Schreyer, Bothar, Dimou - Möller (46. Appl), Schall, Lichtenberger (46. Marjakaj), Behrendt (70. Kraus) - Pavlic, Brendle (46. Schmidt)

Ersatz: Dzalto, Ndong, Langner, Bakar, Geckeler, Baumgart, Kienle, Koch

Trainer: Heiko Lichtenberger

Schiedsrichterteam: Schiedsrichter: Manuel Krieger

Assistenten: Johannes Röhrig, Faek Mohamed

Karten: Gelbe Karten: - Schreyer

Gelb-Rote Karten: -

Rote Karten: -

Gelbe Karten Teamoffizielle: -

Tore: 1:0 Melkamu Frauendorf (3.), 2:0 David Stojak (15.), 3:0 Yannick Glessing (20.), 4:0 David Stojak (43.), 5:0 Vincent Schwab (47.), 6:0 Dejan Bozic (49.), 7:0 Sebastian Müller (55.), 8:0 Yannick Glessing (64.), 9:0 Maximilian Zaiser (67.), 10:0 Maximilian Zaiser (73.), 11:0 Yannick Glessing (78.), 12:0 Leandro Mendes (80.), 13:0 Maximilian Zaiser (89.), 14:0 Yannick Glassing (90.+2)