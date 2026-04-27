14:0 Kantersieg beim Tabellenletzten

Das Duell Meister gegen Absteiger war eine mehr als deutliche Angelegenheit für den zukünftigen A-Ligisten aus Neckarsteinach. Nach 90 Spielminuten, die sich eigentlich nur in der Spielhälfte der Gastgeber abspielten, stand am Ende ein deutlicher 14:0 Auswärtssieg für die SpVgg fest. Mann des Tages war unser Top-Torjäger Rick Wulle, der allein 9 Tore zum Schützenfest beitragen konnte.

Vom Anpfiff weg beherrschte die Elf der Spielvereinigung den Gegner aus Dielheim nach Belieben und erspielte sich eine Tormöglichkeit nach der anderen. In Spielminute 7 war es dann Rick Wulle, der den Torreigen für sein Team eröffnete. Mit zwei weiteren Treffern durch Rick Wulle (9. Spielminute) und Levin Sandmann (13. Spielminute) war das Spiel dann nach einer knappen Viertelstunde zu Gunsten der SpVgg entschieden. Bis zum Pausenpfiff des sehr guten Unparteiischen Wisolowski von der TSG Hoffenheim konnte das Ergebnis durch zwei weitere Treffer von Rick Wulle und einem verwandelten Handelfmeter von Thorben Stadler bis auf 6:0 in die Höhe geschraubt werden.

Der zweite Spielabschnitt begann wie der erste endete. In der 47. Spielminute konnte Rick Wulle einmal mehr über seinen Treffer zum 7:0 jubeln. Zehn Minuten später folgte dann der negative Höhepunkt dieses ansonsten seht fairen Fußballspiels. Ein Spieler der SG Dielheim, der bereits während der ersten Spielhälfte nach einem Nachtreten mit gelb verwarnt wurde, beging ein weiteres unnötiges und dummes Foulspiel. Im folgenden Tumult musste ein Neckarsteinacher Spieler einen Kopfstoß des Übeltäters hinnehmen. Man kann nur von Glück reden, dass unser Spieler nicht schwer verletzt wurde. Der Schiedsrichter, der nach dem Spiel über diese Szene auch sehr wütend war, verwies den Übeltäter mit der roten Karte des Feldes und man kann nur hoffen, dass so ein Spieler lange aus dem Verkehr gezogen wird. Nach diesem Vorfall rollte der Ball wieder und es ging fair auf beiden Seiten weiter. Das Neckarsteinacher Team durfte in den letzten 30 Spielminuten bei einer Vielzahl an weiteren Torchancen 6 weitere Tore bejubeln. Die Torschützen in der Schussphase waren Rick Wulle (4) und jeweils einmal Levin Sandmann, Thorben Stadler und Paul Dorando. Somit endetet die einseitige Begegnung mit einem auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg für die Spielvereinigung.