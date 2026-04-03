14:0-Gala des MTV 1860 Altlandsberg, Löwenberger SV mit Heimsieg

Ostbrandenburgliga

SpG Tauche/Ahrensdorf – SG 47 Bruchmühle 3:0

Ein leidenschaftlicher Auftritt der Spielgemeinschaft Tauche/Ahrensdorf begeisterte die 120 Zuschauer im Duell gegen die SG 47 Bruchmühle. In einer engagierten Begegnung dauerte es bis zur 39. Minute, ehe Maximilian Rost den Bann brach und zur viel umjubelten 1:0-Führung traf. Nach dem Seitenwechsel ließ die Heimelf nicht locker und drängte mit aller Macht auf die Entscheidung. Diese bahnte sich in der 62. Minute an, als Fabian Laske das Ergebnis auf 2:0 schraubte und für kollektive Erleichterung auf den Rängen sorgte. Bruchmühle bemühte sich zwar redlich um den Anschluss, doch die Defensive der Hausherren stand an diesem Tag felsenfest. Kurz vor dem Abpfiff setzte Philipp Paul (88.) den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand und krönte damit eine überzeugende Mannschaftsleistung der Spielgemeinschaft.

MTV 1860 Altlandsberg – SG Hangelsberg 47 14:0

Was für ein unfassbares Schützenfest bekamen die 125 Zuschauer in Altlandsberg zu sehen! Der MTV 1860 Altlandsberg kannte gegen die völlig überforderte SG Hangelsberg 47 kein Erbarmen und feierte einen historischen 14:0-Kantersieg. Julien Stöcking eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen, und von da an ging es Schlag auf Schlag: Bis zur Pause stand es durch weitere Treffer von Tim Baum (28.), Christoph Wunder (31., 41.) und erneut Stöcking (44.) bereits 5:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber unersättlich und schraubten das Ergebnis durch Cedric Stern (52.), Tim Baum (58.), Kevin Borowski (62.), Dustin Bortfeldt (64.) und den überragenden Christoph Wunder (70., 77.) in den zweistelligen Bereich. In der Schlussphase machten John Vincent Finkbeiner (82.), erneut Borowski (86.) und Dominique Winkler (90.) das Debakel für Hangelsberg perfekt.

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