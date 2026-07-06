14. Zugang beim Bezirksligisten, Kreisligist trauert, Staffeltage

– Foto: Lukas Gauß

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TSV Notzingen

Der TSV Notzingen aus der Kreisliga A1 Neckar/Fils trauert um Fabian „Fubbe“ Schäfer. Der langjährige ehemalige Spieler, engagierte Unterstützer und treue Förderer des Vereins ist bei einem tragischen Unfall tödlich verunglückt. Über viele Jahre war Schäfer dem TSV eng verbunden und begleitete den Fußball in Notzingen mit großem Einsatz, Leidenschaft und Verbundenheit. Der Verein würdigt sein Wirken und seine Verdienste in dankbarer Erinnerung. Das Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden.

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TSV Holzelfingen

Der TSV Holzelfingen verstärkt sich für die Bezirksliga Alb mit Jaime Piechatzek. Der Mittelfeldspieler wechselt vom VfL Pfullingen an den Burgstein und bringt Flexibilität für das Zentrum mit. Piechatzek kann sowohl auf der Sechser- als auch auf der Zehnerposition eingesetzt werden. Der TSV beschreibt ihn als spielintelligent, übersichtlich und vielseitig. Mit seinen Qualitäten soll er dem Mittelfeld zusätzliche Stabilität und neue Impulse geben. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga steht für Holzelfingen der Klassenerhalt im Vordergrund. Piechatzek will sich schnell integrieren, konstant gute Leistungen zeigen und sich sportlich sowie persönlich weiterentwickeln.

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