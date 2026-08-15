14 Zugänge und neue Strukturen: Spich blickt nach vorne

Spich hat klare Ziele vor Augen – Foto: Jörg Henkel

Beim 1. FC Spich ist in diesem Sommer einiges passiert. Nach dem erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt soll die Mannschaft nun den nächsten Schritt machen. Dafür hat der Landesligist nicht nur auf dem Transfermarkt kräftig nachgelegt, sondern auch im Umfeld neue Impulse gesetzt.

Die Testspielergebnisse seiner Mannschaft lassen sich ebenfalls sehen. Im ersten Duell gab es ein 1:1-Remis gegen den Mittelrheinligisten TuS BW Königsdorf. Das zweite Spiel gewann der FC mit 4:2 gegen TuRa Oberdrees. Es folgte zudem ein 0:0 gegen den SC Fortuna Bonn. Somit ist das Team von Barth noch ungeschlagen.

"Unsere Vorbereitung ist am 07. Juli gestartet. Bisher sind wir mit dem Verlauf sehr zufrieden. Wir arbeiten konzentriert an Inhalten, die unserer Mannschaft eine klare Spielidentität geben sollen", verriet Cheftrainer Leonard Barth.

Mit der vergangenen Spielzeit kann Spich trotz einiger schwieriger Phasen zufrieden sein. Das wichtigste Ziel wurde erreicht: der Verbleib in der Landesliga. Gleichzeitig wurden neue Abläufe und Strukturen geschaffen, auf denen nun aufgebaut werden soll.

"In den ersten Trainingseinheiten lag unser Fokus insbesondere auf den defensiven Abläufen, um der Mannschaft die notwendige Stabilität zu verleihen. Schritt für Schritt werden wir nun auch unsere Prinzipien für das Spiel mit Ball etablieren, damit wir zukünftig nicht nur reagieren, sondern Spiele auch selbst aktiv gestalten können“, sagte der Übungsleiter über die ersten Wochen.

"Mit der vergangenen Saison sind wir insofern zufrieden, dass wir unser wichtigstes Ziel erreicht und die Klasse gehalten haben. Wir sind in einer schwierigen Situation gestartet, haben es aber geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren und uns trotz schwieriger Vorzeichen in der Rückrunde wieder wettbewerbsfähig in der Landesliga zu präsentieren“, erklärte der Coach.

Ganz ohne Verbesserungspotenzial blickt Barth allerdings nicht zurück. Der Trainer will den Fokus ebenfalls auf die Verbesserungsmöglichkeiten legen. "Am Ende hätten es sicherlich drei oder vier Punkte mehr sein können. Das ist rückblickend allerdings zweitrangig, weil unser Hauptziel – der Klassenerhalt – erreicht wurde", betonte er. Barth fügte noch hinzu: "Darüber hinaus ist es uns gelungen, nach und nach neue Abläufe und Strukturen im Training, am Spieltag, innerhalb der Mannschaft und auch im Umfeld zu etablieren. Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um langfristig auf einem höheren Leistungsniveau arbeiten zu können.“ In der vergangenen Spielzeit gab der FC einige Führungen leichtsinnig her - dies soll sich in der kommenden Saison ändern.

14 Neuzugänge sollen Konkurrenzkampf beleben

Auf dem Transfermarkt war der 1. FC Spich entsprechend aktiv. Mit Jonas Degenhardt, Fabian Kirst und Bandian Conde mussten zwar mehrere Leistungsträger ersetzt werden, gleichzeitig wurde der Kader mit zahlreichen jungen Spielern neu aufgestellt. Insgesamt 14 Zugänge kamen hinzu.

„Die Transferperiode ist grundsätzlich zufriedenstellend verlaufen. Trotz hochkarätiger Abgänge wie Jonas Degenhardt, Fabian Kirst und Bandian Conde ist es uns – federführend unter der Leitung von Ralf Winiarz und Oliver Thoss gelungen, die entsprechenden Positionen neu zu besetzen. Dabei haben wir nicht nur auf die sportliche Qualität, sondern auch sehr genau auf die charakterliche Passung und die Eigenschaften geachtet, die für ein funktionierendes Team notwendig sind", verriet der Chefcoach.

Mit Bilal Barouag, Adam Bouali, Giannluca Romero Caballero, Dayo Maschke-Mina, Burak Gürbüz, Ensar Sogojeva, Daniel Helmann, Kevin Israel Juarez, Abderahman Ladouali, Yaakoub Ladouali, Yanic Mauer, Vladyslav Pavliuk, Yaroslav Pavliuk, Malesor Quorraj und Maurice Schwandt ist viel neues Personal zum Landesligisten gestoßen.

Spieler wie beispielsweise Bouali (zehn Treffer für die Spielvereinigung Flittard in der vergangenen Saison) sollen den schweren Abgang von Top-Torjäger Degenhart kompensieren. Mit 17 Toren in nur 21 Spielen war der Angreifer ein wichtiger Baustein des FC. Im Sommer entschied er sich allerdings für einen Wechsel zum Ligakonkurrenten FV Bonn-Endenich. Nun sollen die neuen Stürmer für Wirbel sorgen. "Es sind viele junge und hungrige Spieler dazugekommen, die zeigen wollen, dass sie in die Landesliga gehören", sagte der Übungsleiter über die Zugänge.

Die Erwartungen an die neuen Spieler formulierte Barth folgendermaßen: "Sie sollen das bestehende Team ergänzen, den internen Konkurrenzkampf beleben und jeden Einzelnen dazu bringen, das Beste aus sich herauszuholen. Wo es am Ende für den einzelnen Spieler reichen wird, hängt natürlich von seiner individuellen Entwicklung ab.“

Auch im Umfeld gibt es neue Impulse

Nicht nur der Kader wurde verändert. Auch das Trainer- und Funktionsteam bekam Verstärkung. Besonders Patrick Bartusek soll Barth künftig unterstützen und gleichzeitig eine wichtige Verbindung zur Mannschaft bilden.

„Neben den zahlreichen spielerischen Zugängen gibt es in diesem Jahr auch Verstärkungen innerhalb unseres Trainer- und Funktionsteams. Besonders froh bin ich darüber, dass Patrick Bartusek mein Trainerteam erweitert. Er zeichnet sich durch ein unglaubliches Engagement auf und neben dem Platz aus und bringt bereits jetzt viele wertvolle Impulse ein", äußerte der 31-Jährige. Er erweiterte: "Besonders hervorzuheben ist sein empathischer Umgang mit den Spielern. Er schafft es, einen guten Zugang zu den Jungs zu finden, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und gleichzeitig die nötige Klarheit und Konsequenz einzubringen. Dadurch ist er bereits jetzt zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen mir und der Mannschaft geworden. Seine Unterstützung ist für mich persönlich eine große Bereicherung, und dafür bin ich ihm sehr dankbar.“

Bartusek war zuvor für die B-Jugend der Sportfreunde Troisdorf aktiv. Für den jungen Co-Trainer wird es seine erste Stelle im Herrenbereich sein. Doch er ist nicht der einzige neue in großer Funktion. Auch Hikmet Erdogan ist neu im Team. Als Teammanager soll er vor allem Abläufe zwischen sportlicher Leitung, Trainerteam und Spielern weiterentwickeln.

"Auch darüber bin ich sehr froh, denn er ergänzt unser bestehendes Umfeld hervorragend. Durch sein geschultes Auge gelingt es ihm, Schwachstellen und Verbesserungspotenziale in den Prozessen zwischen sportlicher Leitung, Trainerteam und Spielern zu erkennen. Gleichzeitig bringt er konkrete Handlungsmöglichkeiten ein und hinterfragt bestehende Abläufe, um diese weiterzuentwickeln und teilweise auch neu zu denken", sagte Barth über seinen neuen Kollegen. Mit Blick auf die jungen Akteure ergänzte er: "Darüber hinaus ist Hikmet gerade für unsere jungen Spieler eine wichtige Anlaufstelle. Er hat immer ein offenes Ohr, nimmt sich Zeit für ihre Anliegen und unterstützt sie dabei, sich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln und im Landesligafußball Fuß zu fassen.“

Erdogan ist auch als Teammanager von der U-19 Mannschaft von Deutz 05 aktiv und sammelte somit in diesem Bereich auch schon Erfahrungen. Als Cheftrainer führte er den SC Köln-Mülheim-Nord in der Spielezit 2025/26 in die Kreisliga A. Barth sieht beide Personalien als wichtigen Bestandteil der weiteren Entwicklung.

„Sowohl Patrick als auch Hikmet sind für mich weitere wichtige Bausteine in der Entwicklung unseres Vereins und unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht nur auf dem Platz, sondern auch im gesamten Umfeld immer professioneller aufgestellt sind. Genau diese Strukturen brauchen wir, wenn wir nachhaltig arbeiten und eine Mannschaft entwickeln wollen, die auch über die kommende Saison hinaus erfolgreich sein kann“, äußerte er.

14 Zugänge und weitere neue Akteure im Team rund um Barth. In Spich wurde im Sommer aktiv und gründlich für die Landesliga gearbeitet. Aktuell sieht der Trainer somit keinen zwingenden Grund für weitere Veränderungen im Kader.

"Ich denke, dass wir auf vielen Positionen gut besetzt sind. Sollte sich allerdings noch die Möglichkeit ergeben, einen Spieler zu verpflichten, der uns sportlich und menschlich weiterbringt, werden wir sicherlich nicht Nein sagen", schilderte der Übungsleiter.

Barth sieht vier Teams vorne

An der Spitze erwartet der Spicher Coach einen engen Kampf. Wie viele seine Trainerkollegen sieht auch der Cheftrainer des FC den FV Bonn-Endenich und weitere Teams ganz oben: "Für mich gehören in diesem Jahr Bad Honnef, Brauweiler, FV Bonn-Endenich und Homburg-Nümbrecht zu den Top-Favoriten.“ Mit Blick auf die eigene Mannschaft betonte der 31-Jährige: "Wo wir im Vergleich zur Konkurrenz tatsächlich stehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer einzuschätzen. Ich denke, nach den ersten vier bis sechs Spielen werden wir ein deutlich besseres Bild davon haben.“

Fest steht für Barth allerdings, dass die Landesliga stärker geworden ist und viele enge Begegnungen bevorstehen: "Ich erwarte sehr viele Partien auf Augenhöhe, in denen am Ende Kleinigkeiten den Unterschied machen können.“ Abschließend erklärte Barth noch: "Für solche Spiele sind wir in diesem Jahr besser gerüstet als noch in der vergangenen Saison. Es zeichnet sich bereits ab, dass wir in diesem Jahr Spieler haben, die verstehen, wie man sich innerhalb eines Teams verhält und als Mannschaft Fußball spielt.“

Mit einem deutlich veränderten Kader und neuen Strukturen im Umfeld geht der 1. FC Spich in die kommende Landesliga-Saison. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt soll nun der nächste Entwicklungsschritt folgen. Trainer Barth setzt dabei weniger auf kurzfristige Ergebnisse als auf eine Mannschaft, die sich als Einheit weiterentwickelt und auch langfristig konkurrenzfähig bleibt. Gelingt es den zahlreichen Zugängen, sich schnell zu integrieren, könnte Spich in einer ausgeglichenen Liga für die eine oder andere Überraschung sorgen.