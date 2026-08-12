14 Zugänge und der verspätete Landesliga-Auftakt Beim SV Croatia Reutlingen gibt es in der Sommerpause viele Wechsel, der Auftakt steht erst nächste Woche an. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

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Beim SV Croatia Reutlingen hat sich in der Sommerpause einiges getan. Vor dem Start in die Landesliga Württemberg, Staffel 3, wurde der Kader von Trainer Patrik Emanuel Androsevic umfangreich verändert. Insgesamt stehen 14 Zugängen acht Abgänge gegenüber. Damit wartet auf das Team zunächst die Aufgabe, zahlreiche neue Spieler möglichst schnell zu integrieren.

Gleich mehrere Neue aus Pfullingen Besonders auffällig ist der Blick zum VfL Pfullingen. Mit Mert Noah Asma, Alex-Eusebiu Ripas und Robert Maric wechseln gleich drei Akteure aus dessen erster Mannschaft nach Reutlingen. Hinzu kommen Elias Victor und Bilal Ben Guia aus der Pfullinger Reserve. Doch auch darüber hinaus hat Croatia kräftig nachgelegt. Mert Oguz kommt vom 1. FC Frickenhausen, Filip Bradara vom FC 07 Albstadt und Mika Vochazer vom TSV Oberensingen. Daniel Lindenmaier wechselt von der TuS Metzingen, Philipp Koch von der TuS Ergenzingen und Kristian Benakovic von Croatia Stuttgart.

Komplettiert wird das große Paket durch Florian Lohmüller von der SG Gammertingen/KFH, Aris-Cosmin Dragulin vom VfR Heilbronn und Kristijan Cagalj vom TSV Musberg. Acht Spieler verlassen Croatia Demgegenüber muss Androsevic auch einige Abgänge auffangen. Sven Kühfuss zieht es zum SV Bonlanden, Ante Boras zum VfL Pfullingen II und Tomislav Miglinski zur SGM Dettingen/Glems. Ante Glibo schließt sich dem TSV Musberg an.