14 Zugänge bei den Frauen des VfB Stuttgart II Der Oberliga-Neuling geht personell verändert in die neue Saison. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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Mit einem runderneuerten Kader startet der VfB Stuttgart II als Aufsteiger in die Frauen-Oberliga Baden-Württemberg in die Saison 2026/27. Nach dem souveränen Aufstieg aus der Verbandsliga setzen die Stuttgarterinnen auf eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen, Rückkehrerinnen und vielversprechenden Nachwuchstalenten. Insgesamt verstärken zahlreiche Neuzugänge das Team, während gleichzeitig mehrere Spielerinnen den Verein verlassen haben.

Besonders viel Qualität bringt das erfahrene Mittelfeld mit. Joy und Gillian Castor gehören nach mehreren Jahren beim SV Hegnach und beim VfB bereits zum bekannten Gesicht des Vereins. Joy absolvierte bislang 71 Pflichtspiele und erzielte 16 Tore, Gillian kommt auf 78 Einsätze und elf Treffer. Beide sammelten zudem Erfahrung in der 2. Frauen-Bundesliga und der Regionalliga. Mit Leonie Kopp stößt eine torgefährliche Offensivspielerin zum Team. Die 27-Jährige blickt auf beeindruckende 172 Pflichtspiele und 88 Tore zurück. Nach erfolgreichen Jahren beim VfL Herrenberg spielte sie zuletzt für den VfB Stuttgart in der Regionalliga und der 2. Frauen-Bundesliga. Ebenfalls reichlich Erfahrung bringt Anja Selensky mit. Die 33-Jährige absolvierte bereits 209 Pflichtspiele und spielte unter anderem in der Frauen-Bundesliga für Bad Neuenahr und den VfL Sindelfingen sowie in der 2. Bundesliga für Saarbrücken, Elversberg und den VfB.

Auch Selina Walter verstärkt den Aufsteiger. Die offensive Mittelfeldspielerin wechselt vom VfL Herrenberg und bringt die Erfahrung aus 118 Pflichtspielen sowie Stationen in der 2. Frauen-Bundesliga mit. Für zusätzliche Offensivqualität sorgt zudem Franka Ziegler. Die 21-Jährige spielte zuletzt für den VfL Herrenberg und den TSV Neuenstein und kommt bislang auf 22 Tore in 91 Pflichtspielen. Zwischen den Pfosten erhält der VfB II Verstärkung durch Michelle Lastavec. Die 22-Jährige wechselt von der SGM Oppenweiler/Sulzbach und sammelte dort bereits 93 Pflichtspiele im Aktivenbereich. Hinzu kommt mit Emma Knies eine weitere talentierte Torhüterin, die trotz ihrer erst 17 Jahre bereits Erfahrungen in der Regionalliga und Verbandsliga sammeln konnte.