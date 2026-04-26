14 Uhr im Livestream: Funkt die FCM-Reserve im Titelkampf dazwischen?

Im Hinspiel machte es die junge Elf der Blau-Weißen dem Titelanwärter durchaus schwer. Schlussendlich trafen Timon Burmeister und Ex-FCM-Kapitän Nils Butzen zum 2:1-Erfolg des FC Carl Zeiss. Der Magdeburger Anschlusstreffer durch Stefan Korsch in der Nachspielzeit kam zu spät.

Kann die FCM-Reserve dem Tabellenzweiten am Sonntag womöglich ein Bein stellen? Es könnte eine Vorentscheidung im Titelrennen sein. Nach dem Lok-Sieg am Freitag ist Jena aktuell wieder fünf Punkte hintendran. Doch die Mannschaft von Volkan Uluc kommt mit viel Rückenwind an die Elbe. Mit fünf Dreiern in Folge hatte sich Carl Zeiss überhaupt wieder an die Leipziger herangearbeitet.

Ob die U23 des FCM im Titelkampf dazwischenfunken kann oder der FC Carl Zeiss Jena seiner Favoritenrolle gerecht wird, können Fans und Interessierte am Sonntag im Livestream der Volksstimme verfolgen. Für alle Abonnenten der digitalen Volksstimme oder des "Sportstadt Magdeburg"-Streamingabos ist der Livestream kostenlos.