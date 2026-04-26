14 Uhr: Delay Sports Aufstiegsgipfel im Live- und Videoticker

– Foto: Frank Arlinghaus

Das Topduell Stern Marienfelde II vs Delay Sports gibts unten im Live- und Videoticker - Der 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt das absolute Topspiel: FC Stern Marienfelde II empfängt Delay Sports Berlin (im Bericht unten kündigt Vereinschef Elias Nerlich News an). Beide stehen wie SFC Veritas 96 bei 54 Punkten. Zwei Teams steigen direkt in die Landesliga auf, einer bleibt nach aktuellem Stand auf der Strecke. Im Keller geraten vor allem Wilhelmsruh, Traber Mariendorf und Stern Britz weiter unter Druck.

Heute, 10:45 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta II Berliner TSC Berliner TSC 10:45 PUSH

Sparta steht mit 24 Punkten über der Gefahrenzone, braucht aber weiter Zähler. Der Berliner TSC liegt mit 20 Punkten auf Rang 13 und kämpft um den Anschluss. Für beide ist es ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf.

Der VfB steht mit 41 Punkten im oberen Tabellenbereich und will seine starke Saison bestätigen. Charlottenburg II hat 22 Punkte und braucht noch Luft nach unten. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.

Heinersdorf steckt mit 22 Punkten weiter im unteren Bereich fest. Lübars liegt mit 41 Punkten auf Rang sechs und spielt eine stabile Saison. Die Gäste wollen oben dranbleiben, Heinersdorf kämpft um wichtige Punkte.

Neukölln steht mit 37 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Traber Mariendorf hat nur 10 Punkte und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf praktisch nur ein Sieg.

Heute, 13:30 Uhr FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh Wittenauer SC Concordia Wittenau 13:30 PUSH

Wilhelmsruh steht mit 18 Punkten auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Zähler. Wittenau hat 30 Punkte und kann mit einem Sieg endgültig Ruhe nach unten schaffen. Der Druck liegt klar bei den Gastgebern.

Heute, 14:30 Uhr SV Stern Britz 1889 Stern Britz SV Bosna Berlin 94 SV Bosna 14:30 PUSH

Stern Britz bleibt mit 4 Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Bosna steht mit 41 Punkten im oberen Mittelfeld und will die Saison weiter positiv gestalten. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

Ab 14 Uhr live Video- und Liveticker hier (auf Bericht klicken)

Heute, 14:00 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II Delay Sports Berlin Delay Sports 14:00 live PUSH

Im Topspiel des Spieltags treffen Marienfelde II und Delay Sports direkt aufeinander – beide gehen mit 54 Punkten ins Duell. Delay führt die Tabelle dank der überragenden Tordifferenz an, doch Marienfelde will vor heimischer Kulisse ein Ausrufezeichen setzen. Für beide Teams bedeutet ein Sieg einen großen Schritt Richtung Landesliga. Unterdessen stellt Vereinschef Elias Nerlich alias Eligella klar, dass ein Comeback bei Delay Sports aufgrund seiner schweren Verletzungshistorie wohl nicht infrage kommt (hier im Video)

Bilder vom Hinspiel – Foto: Frank Arlinghaus

Heute, 14:00 Uhr Grünauer BC 1917 Grünauer BC SFC Veritas 96 SFCV 96 14:00 PUSH

Grünau steht mit 31 Punkten im Mittelfeld und kann befreit auftreten. Veritas liegt punktgleich mit Delay und Marienfelde bei 54 Punkten und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Die Gäste stehen unter Siegzwang.

__________________________________________________________________________________________________