14 Uhr: Brandenburg 03 will nachlegen, Adler Spitze behaupten

Der 15. Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 3 verspricht Hochspannung in allen Tabellenregionen. Oben hat sich ein Vierkampf entwickelt, unten kämpfen mehrere Teams ums sportliche Überleben. Der letzte Spieltag brachte klare Statements der Topteams – und unter der Woche sorgte Brandenburg 03 mit dem ersten Saisonsieg für ein Ausrufezeichen, auch wenn die Tabelle das noch nicht widerspiegelt. Ab Dienstag werden Begegnungen vom11.Spieltag nachgeholt
Der Tabellenletzte FC Brandenburg 03 geht mit neuem Selbstvertrauen in das Heimspiel am Samstag. Zwar steht das Team von Trainer Sascha Wernitz trotz des überraschenden 3:2-Nachholsiegs gegen den 1. FC Novi Pazar weiterhin bei null Punkten, doch nach dem Debakel beim 1:7 gegen Einheit Pankow am letzten Spieltag wirkt der erste Dreier wie ein Befreiungsschlag. Gegen den Tabellenzwölften BSC Rehberge will Brandenburg 03 nun nachlegen. Die Gäste von Trainer Maurice Kliemannel kommen mit Rückenwind, nachdem sie am 14. Spieltag einen knappen 2:1-Erfolg gegen Köpenick feierten und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafften. Rehberge steht mit 16 Punkten auf Rang zwölf, weiß aber, dass jeder Punkt gegen direkte Konkurrenten zählt.
Schwarz-Weiss Spandau empfängt als Tabellensiebter den abstiegsgefährdeten TuS Makkabi II. Die Mannschaft von Trainer Marco Jahn musste zuletzt beim 1:3 in Friedrichshagen einen Dämpfer hinnehmen und will nun wieder in die Spur finden. Spandau steht mit 23 Punkten im gesicherten Mittelfeld, schielt aber noch nach oben. Makkabi II reist als Tabellenvierzehnter an und steckt tief im Abstiegskampf. Trainer Stefan Fludra sah am vergangenen Spieltag eine deutliche 0:4-Niederlage in Weißensee und fordert nun eine Reaktion, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.
Der Tabellendritte Dersim II empfängt den Fünften aus Friedrichshagen. Die Mannschaft von Trainer Güven Akpolat musste am letzten Spieltag eine bittere 0:1-Niederlage gegen Teutonia II hinnehmen und will im Vierkampf um die Spitze sofort zurückschlagen. Mit Ex-Bundesliga-Profi Max Kruse sowie Torjäger Buran Akis, dem Führenden der Torschützenliste, und Hakan Günaydin verfügt Dersim über enorme Offensivqualität. Friedrichshagen reist mit breiter Brust an, nachdem das Team von Trainer Michael Richter SW Spandau mit 3:1 besiegte. Mit Finn Hujer stellt der FSV ebenfalls einen treffsicheren Angreifer.
Für beide Teams ist es ein Schlüsselspiel im unteren Tabellendrittel. Meteor II steht mit 17 Punkten auf Rang elf, kam aber zuletzt beim 1:7 beim Spitzenreiter Adler böse unter die Räder. Trainer Mohamed Ali fordert Wiedergutmachung. Staaken II steckt als Tabellenfünfzehnter tief in der Krise und kassierte zuletzt eine 1:3-Niederlage bei Victoria Friedrichshain. Trainer Charlamain Brown weiß, dass Punkte in solchen direkten Duellen Pflicht sind. Hoffnungsträger bei Meteor sind Cenk Atabas und Aytac Herdem, die regelmäßig für Torgefahr sorgen.
Ein Duell zweier formstarker Teams im Mittelfeld. Einheit Pankow, aktuell Zehnter, überzeugte am letzten Spieltag mit einem klaren 7:1-Auswärtssieg bei Brandenburg 03. Trainer Jan Dober sieht sein Team im Aufwind, nicht zuletzt dank Torjäger Dario Hammond. Köpenick II steht mit 20 Punkten auf Platz acht, musste sich zuletzt jedoch knapp mit 1:2 bei Rehberge geschlagen geben. Trainer Niklas Wustrau setzt auf die Durchschlagskraft von Maximilian Höhle, einem der besten Torschützen der Liga.
Der Tabellenzweite SSC Teutonia II empfängt den Sechsten aus Weißensee. Die Mannschaft von Trainer Joshua Menzel setzte mit dem 1:0-Auswärtssieg bei Dersim II ein starkes Zeichen im Titelrennen und sitzt Spitzenreiter Adler dicht im Nacken. Weißensee reist nach einem souveränen 4:0-Erfolg gegen Makkabi II an und bringt mit Lio Thieme einen der gefährlichsten Angreifer der Liga mit. Trainer Simon Schatta will auch beim Aufstiegsaspiranten mutig auftreten.
Zum Abschluss des Spieltags trifft Novi Pazar auf Victoria Friedrichshain. Die Gastgeber stehen auf Rang neun und erlebten turbulente Tage: Auf die Niederlage bei Concordia Britz folgte unter der Woche das überraschende 2:3 im Nachholspiel gegen Brandenburg 03. Trainer Volkan Güney fordert nun Konstanz. Victoria reist als Tabellendreizehnter an und sammelte zuletzt mit dem 3:1 gegen Staaken II wichtige Punkte. Trainer Sergii Martynovskyi setzt auf die mannschaftliche Geschlossenheit, um weiter Boden im Abstiegskampf gutzumachen.
Das Topspiel des Spieltags steigt in Britz. Der Vierte Concordia empfängt den Tabellenführer SV Adler. Die Elf von Trainer Sebastian Hahn musste zuletzt eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Novi Pazar hinnehmen und will im Vierkampf um die Spitze zurückschlagen. Adler hingegen zeigte beim 7:1 gegen Meteor II seine ganze Klasse und thront mit 32 Punkten an der Tabellenspitze. Trainer Dennis Keller kann auf eine brandgefährliche Offensive mit Kaan Parlak, Tom Kluth und Ronny Abdallah setzen. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Duell.
__________________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 3