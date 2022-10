14 Treffer, Mölders-Dreierpack und zwei Traumtore! FC Bayern schlägt TSV 1860 im Legendenderby 50 Jahre Olympiastadion

In einem unterhaltsamen Legendendebry hat der FC Bayern gegen den TSV 1860 gewonnen. Die Fans wurden teilweise mit Traumtoren verwöhnt.

35. Minute: Pause im Olympiastadion! Der FC Bayern geht mit einer knappen 3:2-Führung in die Kabinen. Die Partie macht Spielern und Fans Spaß. Absolutes Highlight bisher: Das Traumtor von Zwetschge Misimovic kurz vor der Halbzeit. Der Deutsche Meister von 2009 (mit dem VfL Wolfsburg) hat immer noch jede Menge Gefühl im Haxen. Wir melden uns nach der Pause wieder. Bis gleich.

36. Minute: Wahnsinn! 50.000 Euro sind durch das Legendenspiel für den guten Zweck zusammengekommen. Der Erlös geht an „Die Arche“ Kinderstiftung in München-Moosach.

36. Minute: Die Bayern spielen die zweite Hälfte in den Jubiläumstrikots.

39. Minute: Demichelis steht noch gut im Saft. Der Trainer der U23 des FC Bayern zieht einen Sprint an und passt zur Mitte. Dort lauert Sergio, doch der Brasilianer fummelt im Sechzehner zu viel und verliert die Kugel wieder.

41. Minute: TOOOOORRRRR! Und die Bayern sind wieder vorn. Nach einer feinen Flanke von der linken Seite steigt Ivica Olic in die Höhe und köpft aus kurzer Distanz ein. Im Kasten der Löwen steht jetzt Ex-Augsburg-Trainer Manuel Baum, der keine Chance hat.

44. Minute: TOOOORRRRR! Und dann zappelt der Ball doch wieder im Löwen-Netz. Misimovic schickt Sergio steil. Der Brasilianer zieht in den Sechzehner ein und versenkt das Leder im langen Eck - 5:3 für die Roten.

46. Minute: TOOOOORRRR! Jetzt wird es langsam deutlich. Olic kommt an den Ball und trifft per Heber von der Strafraumgrenze zum 6:3.

65. Minute: Mölders, der noch in der Bayernliga Süd als Torjäger und Spielertrainer des TSV Landsberg glänzt, ist aktuell bester Torschütze der Partie. Und der ehemalige Kapitän des TSV 1860 brennt. Er will den Ausgleich.

11. Minute: Auf den vierten Offiziellen mit den Tafeln wird heute verzichtet. Wer nicht mehr kann, kommt an die Bank und ein anderer Ex-Star rennt aufs Feld.

22. Minute: TOOOORRRR! Keine Chance für Michi Hoffmann. Butt läuft an, schaut seinen Gegenüber aus und haut die Kugel sicher ins linke Eck. Hoffmann war in die andere Ecke abgetaucht.

30. Minute: Fünf Minuten sind es noch, bis es in die Kabinen geht. Die beiden Teams haben sich auf eine Spielzeit von zweimal 35 Minuten geeinigt.

31. Minute: Olic scheitert aus kurzer Distanz an Michi Hoffmann. Der Löwen-Keeper klärt mit einer starken Fußabwehr zur Ecke.

33. Minute: TOOOOOR! Was für ein Treffer für den FC Bayern. Michi Hoffmann steht etwas zu weit vor seinem Tor. Zwetschge Misimovic sieht es und zieht von der Mittellinie ab. Hoffmann eilt zurück, doch der Ball fliegt über den Keeper hinweg ins lange Eck. Ein Treffer der Marke „Tor des Monats“.

2. Minute: Der Ball rollt, teilweise aber noch etwas langsam. Die Löwen haben in den ersten Sekunden mehr vom Spiel.

+++ Update von 14:00 Uhr: Toll für die Fans: Die Stars nehmen sich Zeit für Selfies und Autogrammwünsche. Am Eingang zum Spielertunnel stehen Jung und Alt und fotografieren ihre Idole. Besonders fleißig ist Paulo Sergio.

+++ Update von 14:12 Uhr: Stefan Schneider wird mit Anpfiff das Mikrofon seinem Kollegen Stephan Lehmann überlassen. Der langjährige Löwen-Stadionsprecher muss in die Olympiahalle. Dort spielen heute die Eishackler von Red Bull München gegen Schwenningen. Schneider heizt dort regelmäßig die Stimmung als Hallensprecher an und wird dort später im Einsatz sein.

+++ Update von 14:15 Uhr: Die Aufstellungen sind bisher noch nicht bekannt. Wir bleiben dran. Spätestens mit Anpfiff werden wir ja sehen, welche 22 Spieler zu Beginn auf dem Rasen stehen. Die Partie dauert übrigens nur 70 Minuten. Die Altstars sind offenbar etwas in die Jahre gekommen.

+++ Update von 13:46 Uhr: Die beiden Mannschaften sind unter großem Applaus ins Stadion gekommen und wärmen sich auf. Benny Lauth gibt gerade dem ehemaligen Stadionsprecher Stefan Schneider ein Interview: „Der Weg schon vor dem Spiel in die Kabinen war schon etwas besonderes“, sagt der einstige Torjäger.

+++ Update von 13:36 Uhr: 20.000 Tickets wurden im Vorfeld der Partie abgesetzt. Es ist Kaiser-Wetter im Olympiapark. Die Tageskassen sind geöffnet. Mal sehen, wie viele Fans am Ende ins Stadion finden. Das Stadion füllt sich jedenfalls und auch vor den Toren ist jede Menge los.

In 40 Minuten geht es los. – Foto: FVO

+++ Update von 11:57 Uhr: Das ist der Kader des TSV 1860:

Tor: Michael Hofmann, Manuel Baum

Abwehr: Marco Kurz, Torben Hoffmann, Dennis Polak, Benjamin Schwarz, Francesco de Lima Rodnei, Gerald Vanenburg,

Mittelfeld: Thomas Riedl, Horst Heldt, Miroslav Stevic, Daniel Borimirov, Michel Dinzey, Harald Cerny, Daniel Bierofka, Armin Störzenhofecker, Manfred Bender, Patrick Ghigani, Thomas Ziemer

Angriff: Bernhard Winkler, Benjamin Lauth, Marcus Pürk, Ludwig Bründl, Stefan Reisinger, Sascha Mölders

+++ Update von 11:56 Uhr: Das ist der Kader des FC Bayern:

Tor: Jörg Butt, Bernd Dreher, Harald Dax

Abwehr: Diego Contento, Martin Demichelis, Klaus Augenthaler, Hans Pflügler, Daniel van Buyten, Samuel Kuffour, Thomas Linke, Michael Tarnat, Stefan Buck

Mittelfeld: Christian Nerlinger, Markus Schupp, Michael Sternkopf, Andreas Ottl, Zvjezdan Misimovic

Sturm: Ivica Olic, Claudio Pizarro, Giovane Elber, Paulo Sérgio, Marcel Witeczek

+++ Update von 11:45 Uhr: Paulo Sergio und Marco Kurz sind im Doppelpass bei Sport1 und freuen sich auf das Spiel. Der Brasilianer erinnert sich, dass es immer „ganz heiß“ war, wenn es zu seiner aktiven Zeit gegen die Löwen ging. Auch Marco Kurz schwelgt in Erinnerungen.

Legendenderby im Olympiastadion: 1860 trifft auf den FC Bayern

Erstmeldung: München - Endlich wieder ein Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern in München - wenn auch nur zwischen den jeweiligen Legenden des Klubs. Am heutigen Sonntag treten die beiden Rivalen zum 50-jährigen Jubiläum im Olympiastadion an. Die Einnahmen des Events werden für den guten Zweck gespendet.

Der FC Bayern ist mit Blick auf die beiden Kader Favorit. Im „AH“-Team der Roten tummeln sich einige Alt-Stars, die große Erfolge gefeiert haben. Klaus Augenthaler und Hansi Pflügler wurden 1990 unter Franz Beckenbauer Weltmeister. Mit Bernd Dreher, Sami Kuffour, Thomas Linke, Michael „Tanne“ Tarnat, Giovane Elber, Claudio Pizarro und Paulo Sergio sind gleich sieben Champions-League-Sieger von 2001 an Bord.

Legenden des FC Bayern gegen TSV 1860 im Live-Ticker: Werner Lorant coacht die Löwen

Aber auch die Löwen haben einen erlesenen Kader für das Duell gegen den Erzrivalen. Sascha Mölders, aktuell Spielertrainer bei Bayernligist TSV Landsberg, ist sogar noch aktiv. Kult-Trainer Werner „Beinhart“ Lorant wird seiner Mannschaft Beine machen. Abwehrkante und Sky-Reporter Torben Hoffmann hat deshalb im Vorfeld Waldläufe gemacht. Mit Benny Lauth, Horst Heldt, Dauerläufer Harald Cerny oder Miki Stevic werden weitere Ex-Profis unter dem strengen Auge des 73-Jährigen alles in die Waagschale werden, um den Fans einen Sieg zu schenken.

Das letzte offizielle Pflichtspiel der beiden 1. Mannschaften gab es im Februar 2008. Damals setzte sich der Rekord-Pokalsieger in Rot im Viertelfinale des DFB-Pokals knapp mit 1:0 nach Verlängerung gegen die Blauen durch. Aus den damaligen Startformationen werden Daniel Bierofka, Torben Hoffmann und Daniel van Buyten auflaufen. Heute sind sicher einige Tore mehr zu erwarten. Anpfiff der Partie im Olympiastadion ist um 14:30 Uhr. Wir sind im vor Ort und berichten im Live-Ticker. (jb)