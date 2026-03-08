14-Tore-Wahnsinn in Ailingen, Oberzell ist wieder Spitzenreiter

Im Spitzenspiel war der SV Oberzell gegen den Tabellenführer sofort hellwach. Marcel Bachhofer brachte die Gäste bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Führung, Simon Roth legte in der 40. Minute das 0:2 nach. Maierhöfen/Grünenbach fand über die gesamte Spielzeit keinen Weg zurück in die Partie und rutscht durch die Niederlage auf Platz drei ab. Oberzell hingegen übernimmt nun mit 39 Punkte wieder die Tabellenspitze. ---



Was sich in Ailingen abspielte, war kein gewöhnlicher Bezirksliga-Nachmittag, sondern ein sportlicher Ausnahmezustand. Dean Fiegle eröffnete das Schützenfest in der 18. Minute, David Eberhardt erhöhte in der 36. Minute, Ömer Faruk Avci traf in der 42. Minute, Okan Korkmaz in der 45.+3 Minute. Nach der Pause brach jeder Widerstand des FC Leutkirch vollends: Dean Fiegle erzielte insgesamt 6 Treffer (52., 54., 57., 62., 85. und 89. Minute), die weiteren Tore fielen durch Marcel Bürgin in der 68. und 72. Minute sowie Malik Tepes in der 84. und 87. Minute. Für Leutkirch wurde es ein bitterer Nachmittag, für Ailingen ein Spiel, das noch lange nachhallen wird.

Die TSG Ailingen springt mit 25 Punkten auf Rang elf, während der FC Leutkirch mit 13 Punkten auf Platz 16 bleibt und nun ein Torverhältnis von 24:57 aufweist.

---



Der FV Ravensburg II setzte seinen Aufwärtstrend mit Nachdruck fort und ließ dem SV Vogt in weiten Phasen kaum Luft. Benjamin Rabic brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung, Jakob Fäßler erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Nikola Brankovic direkt in der 55. Minute auf 2:1, doch Kaan Ayhan mit Treffern in der 78. und 85. Minute sowie Daniel Andriasandy in der 90.+4 Minute sorgten für klare Verhältnisse. Der späte Treffer von Tobias Maier in der 90.+5 Minute änderte nichts mehr daran, dass Ravensburg dieses Spiel für sich entschied.

Der FV Ravensburg II verbessert sich durch diesen Erfolg auf 27 Punkte und damit auf Rang sieben. Der SV Vogt bleibt ebenfalls bei 27 Punkten, rutscht aber wegen der schlechteren Bilanz auf Platz acht ab.

---



Es war ein Spiel der Spannung, aber nicht der Tore. So blieb es bei einem torlosen Unentschieden, das vor allem auf der Seite der Gäste Enttäuschung hinterlassen dürfte. Die SGM Unterzeil/Seibranz verliert im Aufstiegsrennen etwas an Boden und steht nun mit 34 Punkten auf Rang fünf. Der SV Weingarten steht mit 25 Punkten auf Rang 12.

---



Der TSV Eschach zeigte sich in Meckenbeuren klar und zielgerichtet. Tobias Weiß brachte die Gäste in der 41. Minute mit 0:1 in Führung, Julian Frommherz erhöhte in der 53. Minute, Sebastian Sprenger machte in der 75. Minute alles klar. Meckenbeuren konnte dem nicht viel entgegensetzen. So bleibt das Team aus Eschach im Rennen um ganz oben mit voller Kraft dabei. Der TSV steht nun mit 38 Punkten auf Platz zwei, der TSV Meckenbeuren bleibt mit 26 Punkten auf Rang neun.

---



Lange hielt der FC Dostluk Friedrichshafen das Spiel offen, ehe der VfL Brochenzell in der Schlussphase den Unterschied machte. Benedict Schwier traf in der 61. Minute zum 0:1, Tayfun Eköz glich in der 67. Minute für die Gastgeber aus. Doch Jakob Feirle stellte nur zwei Minuten später in der 69. Minute auf 1:2 und erneut Benedict Schwier sorgte in der 90.+3 Minute für die Entscheidung. Der VfL Brochenzell belegt mit 36 Punkten Rang vier und hält den Kontakt zur Spitze. Der FC Dostluk Friedrichshafen steht mit 18 Punkten auf Platz 15.

---



Der SV Bergatreute erledigte seine Aufgabe gegen das Schlusslicht mit der nötigen Konsequenz. Anton Hoh brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, Tobias Peter erhöhte in der 88. Minute auf 2:0. Bad Waldsee wehrte sich, blieb aber erneut ohne Ertrag. Bergatreute den Heimsieg, um sich auf 26 Punkte zu verbessern und auf Rang zehn vorzurücken. Der FV Bad Waldsee bleibt mit sechs Punkten Letzter.

---



Die Zuschauer sahen an diesem Nachmittag eine unterhaltsame Partie. Nils Maurer brachte Tettnang in der 5. Minute in Führung, Sebastian Zeh glich in der 16. Minute für Aichstetten aus. Moritz Marka drehte die Partie in der 62. Minute zum 1:2, doch Ben-Elias Kaul stellte in der 79. Minute auf 2:2, ehe Nils Maurer in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer den Heimsieg perfekt machte. Für Tettnang war das ein Befreiungsschlag, für Aichstetten ein weiterer schmerzhafter Rückschlag. Der TSV Tettnang verbessert sich auf 22 Punkte und rückt auf Platz 14 vor. Der SV Aichstetten belegt mit 23 Punkten Rang 13 und hat den Vorsprung nach hinten nicht ausbauen können.





