14-Tore-Spektakel mit Verlängerung im Kreispokal Krefeld

Spektakel pur: Der B-Ligist Dülkener FC setzte sich nach 120 turbulenten Minuten mit 8:6 (3:1) gegen den favorisierten A-Ligisten TuS Gellep durch. Zwar erzielte Moritz Slomka für die Gäste einen Dreierpack, doch am Ende reichte selbst diese Gala nicht zum Auswärtssieg.

Am Mittwochabend empfing der Dülkener FC im Kreispokal den TuS Gellep – und die knapp 50 Zuschauer an der Lindenallee wurden Zeugen eines denkwürdigen Spiel. Ganze 14 Tore sollten an diesem Abend fallen, ein Auf und Ab, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Schon in der vierten Minute sorgte Timothy Spence für die frühe Führung der Gäste. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: In der elften Minute traf Maher Aba-Zaid zum Ausgleich. Was dann geschah, war sinnbildlich für dieses wilde Spiel – direkt nach dem Anstoß verloren die Schwarz-Gelben den Ball, und Ibrahim Halil Cobanoglu bestrafte das eiskalt: 2:1 für den DFC. In der 33. Minute legte Cobanoglu nach und erhöhte auf 3:1. Doch der B-Ligist konnte das Ergebnis nur kurz festhalten: Vier Minuten später verkürzte Moritz Slomka auf 2:3.

Nach der Pause schien sich das Geschehen zunächst zu beruhigen, doch in der 66. Minute stellte Nico Lehmann den alten Abstand wieder her – 4:2 für die Hausherren. Dann begann die wilde Schlussphase. In der 78. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Slomka eiskalt verwandelte – nur noch 3:4. Und als derselbe Slomka in der 86. Minute erneut zuschlug, war das Drama perfekt: 4:4. Reichte das für die Verlängerung? Der Schiedsrichter Thomas Kempkes pfiff nach 95 Minuten ab und es ging tatsächlich in die Zugabe.

Viel Drama in der Verlängerung

Die Verlängerung begann so verrückt, wie die reguläre Spielzeit geendet hatte. Marvin Joerissen traf in der 92. Minute zum 5:4, doch keine zwei Minuten später erhöhte Aba-Zaid auf 6:4. In der 109. Minute setzte Jakob Beeck das vermeintliche Endzeichen: 7:4! Aber es ging noch weiter. In der 113. Minute brachte Gazmed Smajili die Gäste nochmal heran, 7:5. Doch die Hausherren wollten den Sack endgültig zumachen. Dustin Hoffmann erzielte in der 116. Minute das 8:5, ehe Savas Kormaz in der 118. Minute den 8:6-Endstand markierte. Nach 120 Minuten siegte der Dülkener FC in einem Spiel, das wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. 14 Tore, ein ständiges Hin und Her, pure Emotionen – mehr Drama geht im Fußball kaum.

Stimme zum Pokalfight



„Meine Mannschaft ist sehr glücklich gewesen nach dem Einzug in die zweite Runde", sagt Michael Holthausen, Trainer des Dülkener FC gegenüber FuPa Niederrhein. "Wir sind früh in Rückstand geraten und haben die Partie innerhalb Minuten gedreht. Einen Klassenunterschied hat man nicht gesehen, trotzdem muss ich dem Gegner ein Kompliment machen, so ins Spiel zurückzukommen. Selbst in der Verlängerung war es ein offener Schlagabtausch zugunsten meines Teams. Am Ende sind wir der verdiente Sieger".