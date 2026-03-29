14 Tore in Gröbenzell: Landsberied trifft fünfmal und verliert trotzdem

14 Tore in einem Spiel: Das gab es bei GW Gröbenzell (grün) gegen Landsberied. – Foto: Dieter Metzler

Grün-Weiß Gröbenzell gewinnt das torreichste Spiel des Spieltages mit 9:5. Auch der BVTA Fürstenfeldbruck bleibt an der Tabellenspitze.

Ein Spiel, 14 Tore: Dieses Spektakel war in Gröbenzell zu erleben.

B-Klasse 1

SV Germering II – VSST Günzlhofen 2:1 (1:0) – Das Auswärtsspiel brachte für den VSST Günzlhofen keinen einzigen Punkt – die Reserve des SV Germering gewann die Partie mit 2:1. Markus Mayerhofer brachte den SV Germering II in der 37. Spielminute mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeitpause passierte nichts mehr. In der 82. Spielminute glich der VSST Günzelhofen durch Vitus Daschner zum 1:1 aus. Das glücklichere Ende war jedoch dem SV Germering beschert, der durch Markus Mayerhofer’s zweiten Treffer mit 2:1(90+2) siegte.

FC Puchheim II – BVTA Fürstenfeldbruck 0:3 (0:1) – Der BVTA zeigt auch im Auswärtsspiel bei der zweiten Garnitur des FC Puchheim, dass die Devise „Zurück in die A-Klasse“ lautet. Stand es bis zur Pause nur 1:0 aus Sicht der Brucker durch ein Tor von Collis Ojo, so konnte man in der zweiten Spielhälfte noch durch zwei Treffer durch Ahmed Abdikadir Sharif zum 2:0 (56.) und Caner Yerlikaya zum 3:0 (75.) das Ergebnis klar gestalten. Damit führt BVTA Fürstenfeldbruck weiterhin die Tabelle an.

GW Gröbenzell – FC Landsberied II 9:5 (5:0) – Die torreichste Partie des Spieltages fand bei GW Gröbenzell statt. Sage und schreibe 14 Treffer, davon neun in der zweiten Halbzeit. Die Torschützen im Einzelnen: Timo Brambach 1:0(21.),Jann Porschke 2:0 (24.), Alexander Gans 3:0 (27.), Timo Brambach 4:0 (40.) und Alexander Gans 5:0 (44.) in Halbzeit eins. Jetzt durfte der FC Landsberied ran: Michael Miklosch mit Doppelschlag zum 1:5 (51.) und 2:5 (53.). Jetzt ging es im Wechsel weiter – Andre Oliveira Santos zum 6:2 (56.) und Thomas Gruber zum 7:2 (62.). Florian Holzmüller markierte für Landsberied den dritten Treffer zum 3:7 (63.). Alexander Gans wieder für Gröbenzell 8:3 (69.) und auf der anderen Seite Max Bals zum 4:8 (71.). Die letzten beiden Treffer gelangen wieder den Gröbenzellern durch den Dreifach-Torschützen Timo Brambach zum 9:4 (90+1) und durch ein Eigentor zum Endstand von 9:5.

B-Klasse 2

TSV Jesenwang – SC Weßling II – Das Spiel konnte nicht stattfinden, da der Gast aus Weßling nicht angetreten war.