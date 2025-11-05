14 Tore in einem Monat – Greis-Zug hat keine Bremsen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Neuer Monat, aber das gleiche Rennen um die 15 Kästen Erdinger. In den Kreisklassen Gruppen in der Region Zugspitze hat sich auf dem Podium einiges getan. Auf Platz eins steht nun Dennis Greis. Mit sage und schreibe 22 (!) Treffern ist der Stürmer vom TSV Finning unangefochten an der Spitze. Im letzten Monat stand er mit acht Toren gerade einmal auf Platz sechs. Im Oktober verdreifachte er fast seinen aktuellen Stand. Acht von seinen vierzehn erzielte er beim 9:3 Erfolg gegen Peiting II.

Damit stürzte Greis den letzten Führenden der Zugspitze Kreisklassen, Marcel Berger vom SC Schöngeising, von der Spitze. Der ehemalige Bayernliga-Spieler steht mit starken 16 Treffern immer noch unter den besten drei. Dennoch konnte sich der 30-Jährige nur um drei Tore verbessern.