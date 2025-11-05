14 Tore in einem Monat – Greis-Zug hat keine Bremsen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Neuer Monat, aber das gleiche Rennen um die 15 Kästen Erdinger. In den Kreisklassen Gruppen in der Region Zugspitze hat sich auf dem Podium einiges getan. Auf Platz eins steht nun Dennis Greis. Mit sage und schreibe 22 (!) Treffern ist der Stürmer vom TSV Finning unangefochten an der Spitze. Im letzten Monat stand er mit acht Toren gerade einmal auf Platz sechs. Im Oktober verdreifachte er fast seinen aktuellen Stand. Acht von seinen vierzehn erzielte er beim 9:3 Erfolg gegen Peiting II.
Damit stürzte Greis den letzten Führenden der Zugspitze Kreisklassen, Marcel Berger vom SC Schöngeising, von der Spitze. Der ehemalige Bayernliga-Spieler steht mit starken 16 Treffern immer noch unter den besten drei. Dennoch konnte sich der 30-Jährige nur um drei Tore verbessern.
Ebenfalls mit 16 Toren auf Platz zwei steht Andreas Eder. Letztes Jahr erzielte Eder in 10 Spielen nur ein Tor. Jetzt steht er nach 14 Spielen bei 16. Auch tabellarisch läuft es mit dem TSV Otterfing gut. 36 Punkte und auf Platz zwei. Eder ist also maßgeblich am Erfolg seines Teams beteiligt.
1. Dennis Greis, TSV Finning, KK Zugspitze Gruppe 4: 22 Tore
2. Marcel Berger, SC Schöngeising, KK Zugspitze Gruppe 1: 16 Tore
2. Andreas Eder, TSV Otterfing, KK Zugspitze Gruppe 2: 16 Tore
3. Constantin Irzinger, TSV Pentenried, KK Zugspitze Gruppe 1: 14 Tore
3. Lino Missel, SG Wielenbach/Pähl, KK Zugspitze Gruppe 3: 14 Tore
3. Phillipp Ropers, MTV Diessen, KK Zugspitze Gruppe 4: 14 Tore
3. Fabian Schwarz, TSV Hohenpeißenberg, KK Zugspitze Gruppe 4: 14 Tore
4. Maximilian Scheidl, SpVgg Wildenroth, KK Zugspitze Gruppe 1: 13 Tore
5. Nico Schönfelder, SV Hohenfurch, KK Zugspitze Gruppe 4: 12 Tore
6. Vincent Nitsch, SG Starnberg, KK Zugspitze Gruppe 3: 11 Tore – und zwei weitere Spieler mit elf Treffern
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
