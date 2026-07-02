Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
14 Teams pro Landesklasse: So könnte die Staffeleinteilung aussehen
Landesklasse +++ Wie verteilen sich die 84 Mannschaften in der neuen Spielzeit?
von Kevin Gehring · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Nach dem Abstieg aus der Landesliga könnte die Eingliederung des SV 08 Baalberge besonders spannend werden. – Foto: Frank Möller
Bereits vor einigen Wochen hatte der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) mitgeteilt, dass es in der neuen Saison keine unterschiedlichen Staffelgrößen in der Landesklasse mehr geben soll. In der vergangenen Spielzeit hatte es noch Staffeln mit 13 bis zu 16 Mannschaften gegeben - je nachdem, was sich geografisch angeboten hatte. In der Saison 2026/27 sollen dagegen die 84 Landesklasse-Vertreter gleichmäßig auf die sechs Ligen aufgeteilt werden. Heißt: 14 Teams pro Staffel.
Geografische Härtefälle sind in der Landesklasse vorprogrammiert
Was einerseits für mehr Vergleichbarkeit und einen faireren Wettkampf auf derselben Ligastufe sorgt, bedeutet andererseits aber auch, dass es geografische Härtefälle geben wird. Betroffen sein könnten davon Teams wie Landesliga-Absteiger SV 08 Baalberge, der FC Hettstedt oder andere Clubs, die aufgrund ihrer Lage in Sachsen-Anhalt nicht "eindeutig" zuzuordnen sind und für mehrere Staffeln in Frage kommen könnten. Einzig in der Landesklasse 1 kristallisiert sich die finalen Teilnehmer bereits deutlich heraus.
Wir haben einmal die 84 Mannschaften genommen und eine potenzielle Landesklasse-Staffeleinteilung vorgenommen, wie sie in der Saison 2026/27 aussehen könnte. Wichtig: Dabei handelt es sich weder um die finale Einteilung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt noch um eine Beschlussvorlage des Landesverbandes, sondern nur um ein Gedankenspiel. Auch wurden etwaige Anträge zur Eingliederung in eine bestimmte Staffel, die Vereine beim FSA einreichen können, dabei nicht berücksichtigt. So könnten die Landesklasse-Staffeln künftig aussehen.