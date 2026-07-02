14 Teams pro Landesklasse: So könnte die Staffeleinteilung aussehen

Nach dem Abstieg aus der Landesliga könnte die Eingliederung des SV 08 Baalberge besonders spannend werden. – Foto: Frank Möller

In der Verbandsliga ergibt sich die Zusammensetzung der Teilnehmer in der neuen Saison von alleine. Auch bezüglich der Einteilung der beiden Staffeln der LOTTO-Landesliga zeichnet sich vorab bereits ein klares Bild. Deutlich spannender dürfte es dagegen in der Landesklasse werden.

Bereits vor einigen Wochen hatte der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) mitgeteilt, dass es in der neuen Saison keine unterschiedlichen Staffelgrößen in der Landesklasse mehr geben soll. In der vergangenen Spielzeit hatte es noch Staffeln mit 13 bis zu 16 Mannschaften gegeben - je nachdem, was sich geografisch angeboten hatte. In der Saison 2026/27 sollen dagegen die 84 Landesklasse-Vertreter gleichmäßig auf die sechs Ligen aufgeteilt werden. Heißt: 14 Teams pro Staffel.

Geografische Härtefälle sind in der Landesklasse vorprogrammiert

Was einerseits für mehr Vergleichbarkeit und einen faireren Wettkampf auf derselben Ligastufe sorgt, bedeutet andererseits aber auch, dass es geografische Härtefälle geben wird. Betroffen sein könnten davon Teams wie Landesliga-Absteiger SV 08 Baalberge, der FC Hettstedt oder andere Clubs, die aufgrund ihrer Lage in Sachsen-Anhalt nicht "eindeutig" zuzuordnen sind und für mehrere Staffeln in Frage kommen könnten. Einzig in der Landesklasse 1 kristallisiert sich die finalen Teilnehmer bereits deutlich heraus.