 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

14 Teams pro Landesklasse: So könnte die Staffeleinteilung aussehen

Landesklasse +++ Wie verteilen sich die 84 Mannschaften in der neuen Spielzeit?

von Kevin Gehring · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Nach dem Abstieg aus der Landesliga könnte die Eingliederung des SV 08 Baalberge besonders spannend werden.
Nach dem Abstieg aus der Landesliga könnte die Eingliederung des SV 08 Baalberge besonders spannend werden. – Foto: Frank Möller

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In der Verbandsliga ergibt sich die Zusammensetzung der Teilnehmer in der neuen Saison von alleine. Auch bezüglich der Einteilung der beiden Staffeln der LOTTO-Landesliga zeichnet sich vorab bereits ein klares Bild. Deutlich spannender dürfte es dagegen in der Landesklasse werden.

Bereits vor einigen Wochen hatte der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) mitgeteilt, dass es in der neuen Saison keine unterschiedlichen Staffelgrößen in der Landesklasse mehr geben soll. In der vergangenen Spielzeit hatte es noch Staffeln mit 13 bis zu 16 Mannschaften gegeben - je nachdem, was sich geografisch angeboten hatte. In der Saison 2026/27 sollen dagegen die 84 Landesklasse-Vertreter gleichmäßig auf die sechs Ligen aufgeteilt werden. Heißt: 14 Teams pro Staffel.

Geografische Härtefälle sind in der Landesklasse vorprogrammiert

Was einerseits für mehr Vergleichbarkeit und einen faireren Wettkampf auf derselben Ligastufe sorgt, bedeutet andererseits aber auch, dass es geografische Härtefälle geben wird. Betroffen sein könnten davon Teams wie Landesliga-Absteiger SV 08 Baalberge, der FC Hettstedt oder andere Clubs, die aufgrund ihrer Lage in Sachsen-Anhalt nicht "eindeutig" zuzuordnen sind und für mehrere Staffeln in Frage kommen könnten. Einzig in der Landesklasse 1 kristallisiert sich die finalen Teilnehmer bereits deutlich heraus.

Wir haben einmal die 84 Mannschaften genommen und eine potenzielle Landesklasse-Staffeleinteilung vorgenommen, wie sie in der Saison 2026/27 aussehen könnte. Wichtig: Dabei handelt es sich weder um die finale Einteilung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt noch um eine Beschlussvorlage des Landesverbandes, sondern nur um ein Gedankenspiel. Auch wurden etwaige Anträge zur Eingliederung in eine bestimmte Staffel, die Vereine beim FSA einreichen können, dabei nicht berücksichtigt. So könnten die Landesklasse-Staffeln künftig aussehen.

Landesklasse 1

  • SV Preussen Schönhausen (Ab)
  • SV Eintracht Salzwedel
  • VfB 07 Klötze
  • SV Medizin Uchtspringe
  • 1. FC Lok Stendal II
  • Kreveser SV
  • TSV Brettin-Roßdorf
  • SV Langenapel
  • Möringer SV
  • SSV 80 Gardelegen II
  • TuS Siegfried Wahrburg
  • SG Letzlingen/Potzehne
  • SV Eintracht Lüderitz (Auf)
  • FSV Eiche Mieste (Auf)

Landesklasse 2

  • SV Irxleben (Ab)
  • SV Union Heyrotsberge
  • Eilslebener SV
  • TSV Niederndodeleben
  • MSC Preussen
  • MSV Börde
  • Osterweddinger SV
  • SV Groß Santersleben
  • SV Altenweddingen
  • SSV Samswegen
  • TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
  • SG Blau-Weiß Niegripp (Auf)
  • Germania Olvenstedt (Auf)
  • Blau-Weiß Neuenhofe (Auf)

Landesklasse 3

  • TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens
  • SV Langenstein
  • SV Plötzkau
  • VfB Germania Halberstadt II
  • FC Einheit Wernigerode II
  • Blankenburger FV
  • SC Germania Kroppenstedt
  • 1. FSV Nienburg
  • FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
  • Germania Wernigerode
  • ZLG Atzendorf/Förderstedt
  • SV Darlingerode-Drübeck
  • SV Germania Gernrode (Auf)
  • SC Seeland (Auf)

Landesklasse 4

  • 1. FC Bitterfeld-Wolfen II
  • SV Allemannia Jessen
  • SV Germania Roßlau
  • Dessauer SV 97
  • SV Pouch-Rösa
  • SV GOLPA
  • SV Friedersdorf
  • TuS Dessau-Kochstedt
  • SG Empor Waldersee
  • SV Blau-Rot Coswig
  • FC Victoria Wittenberg
  • FC Eintracht Köthen
  • HSV Gröbern (Auf)
  • SV Graf Zeppelin Abtsdorf (Auf)

Landesklasse 5

  • TSV Blau-Weiß Brehna (Ab)
  • LSG Lieskau (Ab)
  • SV 08 Baalberge (Ab)
  • 1. SV Sennewitz
  • Zörbiger FC
  • FC Hettstedt
  • SSV 90 Landsberg
  • SG Reußen
  • BSV Halle-Ammendorf II
  • Turbine Halle II
  • SV Höhnstedt
  • FC Halle-Neustadt
  • SG Einheit Halle (Auf)
  • FSV Bennstedt II (Auf)

Landesklasse 6

  • SV Kelbra
  • TSV Großkorbetha
  • FC RSK Freyburg
  • SV Wacker Wengelsdorf
  • VfB Oberrböblingen
  • SV Rot-Weiß Weißenfels
  • VfB Sangerhausen II
  • Sportring Mücheln
  • SV Großgrimma
  • SV Braunsbedra
  • Sportring Mücheln
  • SV Eintracht Lüttchendorf
  • 1. FC Zeitz II (Auf)
  • SV Eintracht Kreisfeld (Auf)