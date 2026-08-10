14 Teams aus dem Landkreis Freising im Kreispokal gefordert

– Foto: Patricia Baierl

Ab Dienstag greifen die meisten Clubs aus dem Landkreis in den Toto-Pokal Donau/Isar ein. Auf A-Klassist SV Pulling wartet ein besonders harter Brocken.

Die zweite Runde des Toto-Pokals Donau/Isar der Männer steht an – und jetzt steigen auch die meisten teilnehmenden Clubs aus dem Landkreis Freising ein. Dabei dürfen sich die Fans auf einige Duelle mit Derbycharakter freuen.

Los geht es am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr mit vier Partien: Der SC Massenhausen empfängt den SV Dietersheim, die SG Eichenfeld Freising den SV Vötting, die SG Tegernbach/Rudelzhausen den TSV Paunzhausen und der BC Attaching die SGT Istanbul Moosburg. Eine halbe Stunde später (Anpfiff: 19 Uhr) wartet auf den SV Pulling eine Herkulesaufgabe: Der A-Klassist ist Gastgeber für den Bezirksligisten SE Freising, der zuletzt mit zwei Kantersiegen in der Liga (6:0 und 7:2) für Aufsehen gesorgt hat.