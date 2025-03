14. Spieltag Kreisliga B6: TSV Steinenbronn - TSV Grafenau

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

Unsere Jungs waren von der ersten Minute an hellwach und hochmotiviert. Unser TSV startete mutig und setzte den Gegner früh unter Druck. Immer wieder kombinierten wir uns gefährlich vor das gegnerische Tor und erarbeiteten uns eine Reihe guter Chancen. Doch auch die Gastgeber versteckten sich nicht und kamen ihrerseits zu Möglichkeiten. Es entwickelte sich ein offenes Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams ihre Stärken ausspielten.

Ein wunderschöner Fußball-Sonntag ganz nach dem Motto: „Endlich wieder Fußball!“ Nach einer intensiven Wintervorbereitung stand unser TSV zum ersten Mal in der Rückrunde wieder auf dem Platz – und das direkt gegen einen starken Gegner. Auswärts beim TSV Steinenbronn, der aktuell auf dem 5. Tabellenplatz steht, war von Beginn an klar, dass es ein hart umkämpftes Spiel werden würde.

Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Halbzeitpause – ein Ergebnis, das zeigte, wie ausgeglichen und umkämpft die Partie war.

Mit viel Energie kam unser TSV aus der Kabine. Die Marschroute war klar: Noch mehr Druck, noch mehr Wille – und endlich die Führung! Doch das Glück vor dem Tor fehlte weiterhin, und auch der schwer bespielbare Platz machte es beiden Teams nicht leicht.

Dann die 61. Minute: Elfmeter für unseren TSV! Nach einer umstrittenen Szene zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Steffen Schmutz schnappte sich den Ball und versenkte ihn mit einem unhaltbaren Schuss in den Winkel – 1:0 für unseren TSV! Der Jubel war riesig, die Führung verdient!

Doch nach dem Treffer übernahm Steinenbronn mehr Spielanteile. Unser Team stellte sich defensiv kompakt auf und setzte immer wieder gefährliche Konter, konnte die Führung aber nicht weiter ausbauen. Und dann kam es, wie es im Fußball so oft kommt: Ein später Gegentreffer in der 88. Minute! Ein ärgerlicher Dämpfer kurz vor Schluss, der das Spiel auf 1:1 stellte.

Doch unser TSV steckte nicht auf! Bis zur letzten Sekunde kämpften wir weiter, erspielten uns weitere Chancen, doch das Glück war nicht auf unserer Seite.

Am Ende steht ein 1:1-Unentschieden, mit dem unser TSV einen wertvollen Punkt aus Steinenbronn mitnimmt. Eine starke und kämpferische Leistung unserer Mannschaft im ersten Spiel der Rückrunde!

Die Wechsel:

72. Minute: Moritz Wahl für Alexander Widmaier

88. Minute: Efe Kahveci für Moritz Wahl (verletzungsbedingt)

90.+2 Minute: Denis Pompeo für Niklas Lauber

So kann es weitergehen! Unser Team hat Herz, Einsatz und Spielfreude gezeigt und ist bereit für die kommenden Aufgaben. Ein großes Dankeschön an unsere treuen Fans, die uns auch an diesem Sonntag wieder lautstark unterstützt und mit uns gejubelt und gezittert haben.