14. Spieltag im Überblick: Herber Rückschlag für Rückkehrer Parlatan Eintracht Trier will mit einem Sieg in Hoffenheim Abstiegszone verlassen

Das Duell mit seinem Ex-Klub TSV Steinbach Haiger hatte sich Ersan Parlatan am 14. Spieltag in der Regionalliga Südwest sicherlich anders vorgestellt. Der 45 Jahre alte Trainer, der noch bis Anfang September in Steinbach Haiger im Amt war, nach einem kurzen Gastspiel als Co-Trainer beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg jetzt seit wenigen Wochen die Geschicke des ehemaligen Bundesligisten Kickers Offenbach leitet, unterlag mit dem OFC an seiner früheren Wirkungsstätte 2:3 (1:1). Damit vergrößerte sich der Rückstand auf die Spitze für den Traditionsverein erneut auf neun Punkte.

Im Rennen um die Meisterschaft meldet sich auch der FC 08 Homburg zurück. Im Auswärtsspiel beim Bahlinger SC behielt der Ex-Bundesligist aus dem Saarland mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Für den einzigen Treffer der Begegnung war Fabian Eisele (25.) bereits im ersten Durchgang zugunsten des FCH verantwortlich. Damit kehrten die von Timo Wenzel trainierten Homburger nach zuvor drei Niederlagen in Folge und insgesamt vier Partien am Stück ohne Sieg in die Erfolgsspur zurück.

In der Tabelle verbesserte sich Hoffenheim vorerst in das obere Drittel. Der Rückstand auf den Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball beträgt bei der nun gleichen Anzahl an Spielen sieben Zähler. Die Gäste aus Freiberg kassierten die sechste Niederlage in dieser Saison. Damit endete auch der jüngste Aufwärtstrend von vier Begegnungen ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Bereits im ersten Durchgang sorgten die Hausherren dank der Treffer von Finn Becker (38.) und Julius Schmahl (44.) für eine komfortable Pausenführung. In der zweiten Halbzeit schraubten dann Justin Che (78.) und Umut Tohumcu (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Auf Seiten der Freiberger traf der eingewechselte Yannick Thermann (82.) nur zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Sicht seiner Mannschaft.

Die U23 der TSG Hoffenheim hat ihre gute Form erneut unter Beweis gestellt. Durch den 4:1 (2:0) Heimsieg gegen den Aufsteiger SGV Freiberg blieb die Mannschaft von TSG-Trainer Vincent Wagner schon zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. In diesem Zeitraum holte der Nachwuchs der Sinsheimer 13 von 15 möglichen Punkten.

Lennart Grimmer (17.) brachte die Gastgeber schon früh in Führung. Die Freude währte aber nicht lange, weil Michael Schaupp (19.) nur kurz darauf den Rückstand der Aalener wieder egalisierte. Die Wormatia musste noch im ersten Durchgang einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als sich Jannik Marx wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte einhandelte (45.). Aber auch in Unterzahl brachten die Wormser das Unentschieden über die Zeit.

In der Regionalliga Südwest blieb zum Auftakt des 14. Spieltages das Traditionsduell zwischen Aufsteiger VfR Wormatia Worms und dem VfR Aalen ohne Sieger. Die beiden früheren Zweitligisten trennten sich vor 1035 Zuschauer:innen in Worms mit 1:1 (1:1).

Durch den neunten Sieg in der laufenden Spielzeit und den fünften Dreier im sechsten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Pascal Bieler bleibt der TSV Steinbach Haiger erster Verfolger von Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball. Der Rückstand auf den Ligaprimus beträgt fünf Zähler. Die Kickers mussten dagegen im Rennen um die Meisterschaft nach zuvor drei Siegen in Folge und insgesamt fünf Spielen am Stück ohne Niederlage (13 von 15 möglichen Punkten) einen herben Dämpfer hinnehmen.

Auch die zweimalige Führung durch Björn Jopek (10./56., Foulelfmeter) reichte den Gästen aus Offenbach im hessischen Duell vor 2882 Zuschauer:innen nicht aus, um etwas Zählbares aus Haiger mitzunehmen. Auf Seiten der Hausherren konnten Mick Gudra (20.) und der eingewechselte Henri-Frank Tehe (86.) jeweils ausgleichen. In der Nachspielzeit ließ dann Arif Güclü (90.+3) die Gastgeber sogar über den neunten Sieg in der laufenden Spielzeit jubeln.

Frankfurts "Joker" Sannomiya mit spätem Doppelpack

Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge und drei Begegnungen ohne Sieg war der FSV Frankfurt erstmals wieder erfolgreich. Beim Schlusslicht FC Rot-Weiss Koblenz setzten sich die Hessen mit 3:0 (0:0) durch. Erst in der zweiten Halbzeit stellte Cas Peters (66., Foulelfmeter) die Weichen für die Gäste auf Sieg. In der Nachspielzeit brachte dann der nur wenige Minuten zuvor eingewechselte Sho Sannomiya (90.+1/90.+4) mit einem Doppelpack den Sieg in trockene Tücher. Mit jetzt 20 Punkten auf dem Konto erhöhte der FSV den Vorsprung auf die Gefahrenzone auf acht Zähler. Koblenz bleibt dagegen mit sechs Punkten abgeschlagenes Schlusslicht.

TSG Balingen feiert Dreier in Trier

Auf einen Platz im oberen Tabellendrittel verbesserte sich die TSG Balingen nach dem 1:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim Aufsteiger SV Eintracht Trier. 2175 Fans im Moselstadion sahen, wie Jan Ferdinand (7.) schon früh den Siegtreffer für die Gäste markierte. In der zweiten Halbzeit sah dann Balingens Pedro Almeida Morais wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (63.). Trotz der Überzahl konnten die Moselstädter die Niederlage nicht mehr abwenden. Für die TSG war es der zweite Sieg in Folge. Trier belegt nach der siebten Saisonniederlage weiterhin einen Abstiegsplatz.

Mainzer Bundesligareserve gewinnt gegen Kassel, bleibt aber bei 25 Punkten

Der jüngste Aufwärtstrend in der Regionalliga Südwest mit sieben Punkten aus den zurückliegenden vier Begegnungen beim abstiegsbedrohten KSV Hessen Kassel ist am 14. Spieltag endgültig zu Ende gegangen. Im Gastspiel bei der U23 des FSV Mainz 05 handelte sich die Mannschaft von KSV-Trainer Tobias Damm ein 1:3 (0:3) ein.

Mit neun Punkten auf dem Konto rangieren die Gäste weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Bereits im ersten Durchgang hatten die Mainzer durch Ben Justus Bobzien (12.), Timothe Rupil (32.) und Julian Derstroff (43.) für klare Verhältnisse gesorgt. Erst in der zweiten Halbzeit traf Nils Stendara (66.) für den KSV Hessen zum Anschluss. Die neunte Niederlage in der laufenden Spielzeit konnte Kassel aber nicht mehr abwenden. In der Schlussphase sahen außerdem bei den Gästen Nael Najjar (85.) die Gelb-Rote Karte sowie Steven Rakk wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte.

Der Mainzer Nachwuchs rutscht allerdings nach dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage (zehn Punkte) auf den vierten Rang ab und bleibt weiterhin bei 25 Zählern. Das Sportgericht der Regionalliga Südwest hatte am vergangenen Freitag entschieden, dass das Meisterschaftsspiel des 4. Spieltags zwischen dem 1. FSV Mainz 05 II und dem Bahlinger SC (2:1) aufgrund einer positiven Dopingprobe eines Spieler des 1. FSV Mainz 05 II, der während der gesamten Spieldauer zum Einsatz kam, mit 2:0 für den Bahlinger SC gewertet wird. Da der Bundesligist keinen Einspruch gegen das Urteil einlegte, ist das Urteil nun rechtskräftig und die drei Punkte erhält der Bahlinger SC.

Stuttgarter Zweitvertretung beendet Fuldas Ungeschlagen-Serie

Einen wichtigen Dreier im Rennen um den Klassenverbleib gab es für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Gegen den Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz setzten sich die von Ex-Profi Frank Fahrenhorst trainierten Stuttgarter mit 2:1 (1:1) durch und beendeten damit den Erfolgslauf der Gäste nach zehn Spielen ohne Niederlage (vier Siege, sechs Unentschieden).

Schon in der Anfangsphase brachte Mattis Hoppe (9.) die Gastgeber in Führung. Allerdings konnte auf Seiten der Barockstädter Marius Löbig (27.) den Rückstand im ersten Durchgang noch egalisieren. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit war aber Jannis Boziaris (82.) für die Stuttgarter zur Stelle und brachte mit seinem Treffer den fünften Sieg seiner Mannschaft in dieser Saison in trockene Tücher.

Vorschau Nachholspiel 9. Spieltag:

Am morgigen Dienstagabend rollt im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion um 19 Uhr erneut der Ball. Mit einem Sieg vor heimischer Kulisse könnte die TSG von Platz sieben auf Platz drei klettern. Seit fünf Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner nun ungeschlagen. Zuletzt gab es drei Siege infolge mit insgesamt neun geschossenen Toren.

Die Form der Hoffenheimer könnte kaum besser sein und so wollen diese mit einem Heimsieg im Nachholspiel gegen Trier weiter an die Tabellenspitze heranrücken. „Es gibt doch nichts Schöneres, als nach einem Sieg zeitnah erneut bei Flutlicht im eigenen Stadion antreten zu dürfen. Wir surfen derzeit auf einer kleinen Erfolgswelle, alle Spieler brennen darauf, dass es direkt weitergeht. Dafür spielen wir Fußball“, freut sich TSG-Coach Vincent Wagner auf die Partie gegen Eintracht Trier, in der die Hoffenheimer die Favoritenrolle nicht von sich weisen können. Denn während die Blau-Weißen selbst zuletzt keine Federn gelassen haben, ist der Aufsteiger aus Rheinland-Pfalz seit vier Spielen ohne Sieg.

Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Josef Cinar mit 0:1 gegen die TSG Balingen. Sie steht aktuell mit zwölf Zählern in der Abstiegszone der Regionalliga Südwest. Auswärts haben die Trierer in dieser Saison bisher noch keinen Sieg landen können. Dennoch: Mit einem Dreier gegen die TSG Hoffenheim II könnten die Moselstädter die gefährliche Zone vorübergehend verlassen und ihr Punktekonto auf 15 ausbauen.