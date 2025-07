14 Spielerinnen sind beim FSV Hessen Wetzlar zurückgetreten

Wetzlar . Den FSV Hessen Wetzlar in seiner bisherigen Form gibt es nicht mehr. Nach den Entwicklungen am vergangenen Wochenende haben weitere Spielerinnen Konsequenzen gezogen und dem Verein am Montagabend den Rücken gekehrt: Insgesamt 14 Spielerinnen teilten dem Vorstand mit, dass sie sich mit sofortiger Wirkung abmelden.Untermauert wurde die Entscheidung mit einem Brief, der dieser Redaktion vorliegt. Unterzeichnet wurde er von der ehemaligen Kapitänin Janina Beffart, Leonie Weide, Dana Möll, Anna Efimenko, Aylin Özen, Lisa Maier, Freya Burk, Antonia Rau, Ann-Kathrin Kundermann, Romy Vollmerhausen, Finja Grün, Anna Donner, Alisa John und Leonie Schäfer. Die drei Letztgenannten waren am Wochenende vom neuen Trainerteam geschasst worden.