14 Spieler bleiben: Vestia Disteln hält Großteil des Kaders zusammen Der Westfalenligist geht mit zahlreichen Leistungsträgern in die neue Saison. von red · Heute, 16:12 Uhr · 0 Leser

Aaron Kloth (rechts) ist einer von vielen Verlängerungen im Kader von Vestia Disteln. – Foto: Harald Szczygiol

Beim SV Vestia Disteln laufen die Kaderplanungen auf Hochtouren. Während die ersten externen Neuzugänge für die Saison 2026/27 noch auf sich warten lassen, haben die Hertener nach und nach die ersten Verlängerungen öffentlich gemacht. Diese 14 Spieler haben bis dato ihre Zusage beim Tabellenachten der Westfalenliga Staffel 2 gegeben:

Abwehr Kevin Gola, kam 2022 von U19-Landesligist VfB Waltrop, seitdem 108 Spiele für Vestia Max Michalak, 30-facher U19-Bundesliga-Spieler für Preußen Münster, kam 2025 von Landesliga-Absteiger TuS Haltern, seitdem drei Tore in 17 Spielen für Vestia

Luis Barlage, kam 2023 von Bezirksliga-Absteiger Sportfreunde Stuckenbusch, seitdem 65 Spiele und drei Tore für Vestia Aaron Kloth, kam 2025 von Oberligist SV Schermbeck, seitdem zwei Tore in 16 Spielen für Vestia