14 Spieler bleiben: Vestia Disteln hält Großteil des Kaders zusammen

Beim SV Vestia Disteln laufen die Kaderplanungen auf Hochtouren. Während die ersten externen Neuzugänge für die Saison 2026/27 noch auf sich warten lassen, haben die Hertener nach und nach die ersten Verlängerungen öffentlich gemacht. Diese 14 Spieler haben bis dato ihre Zusage beim Tabellenachten der Westfalenliga Staffel 2 gegeben:
Kevin Gola, kam 2022 von U19-Landesligist VfB Waltrop, seitdem 108 Spiele für Vestia
Max Michalak, 30-facher U19-Bundesliga-Spieler für Preußen Münster, kam 2025 von Landesliga-Absteiger TuS Haltern, seitdem drei Tore in 17 Spielen für Vestia
Luis Barlage, kam 2023 von Bezirksliga-Absteiger Sportfreunde Stuckenbusch, seitdem 65 Spiele und drei Tore für Vestia
Aaron Kloth, kam 2025 von Oberligist SV Schermbeck, seitdem zwei Tore in 16 Spielen für Vestia
Mohamedi Mohamedi Assattouti, kam 2025 von U19-Westfalenligist DJK TuS Hordel, seitdem 14 Spiele für Vestia
Kapitän Sven Hahnenkamp, kam 2020 von U19-Landesligist TSV Marl-Hüls, seitdem 112 Spiele und 13 Tore für Vestia
Topscorer und "Straßenfußballer" Justin Gruber, kam 2021 von U19-Landesligist VfB Waltrop, seitdem 86 Spiele und 72 Tore für Vestia
Fabian Lohmeyer, kam 2023 von Bezirksliga-Absteiger Sportfreunde Stuckenbusch, seitdem 58 Spiele und elf Tore für Vestia
Dennis Kurtoglu, kam 2025 von U19-Westfalenligist TuS Haltern, seitdem 16 Spiele für Vestia
Urgestein und der Dienstälteste Kevin Kenzlers, spielt seit 2016 für die erste Mannschaft, 141 Spiele und 22 Tore für Vestia
Louis Porgrzeba, kam 2025 von Westfalenligist Wacker Obercastrop, seitdem fünf Tore in elf Spielen für Vestia
Alexander Zuk, kam 2024 von Landesliga-Absteiger TuS 05 Sinsen, seitdem 52 Spiele und neun Tore für Vestia
Tom Röttger, kam 2024 von Oberligist SpVgg Erkenschwick, seitdem 42 Spiele und neun Tore für Vestia
Niels Veverka, kam 2024 von U19-Westfalenligist TuS Haltern, schlug mit zehn Toren in 19 Spielen sofort ein, ehe er sich im April 2025 einen Kreuzbandriss zuzog, arbeitet aktuell an seinem Comeback