14 Spiele ungeschlagen: Meiendorf jagt Wentorf weiter

Voß ordnete die Partie nach dem Abpfiff entsprechend ein. „Bei sommerlichen Temperaturen war der SVNA das erwartet dicke Brett, welches gebohrt werden musste“, erklärte der Trainer. Von Beginn an habe sich in der heimischen Flens-Arena ein intensives Spiel entwickelt, „wenn auch nicht hochklassig, aber dennoch spannend“, weil sich beide Mannschaften nichts geschenkt hätten.

Die ersten klaren Möglichkeiten gab es auf beiden Seiten. Nach einem Fehlpass von Chidebraiy Nnate Peters kam Nettelnburg/Allermöhe früh zu einer guten Gelegenheit, scheiterte aber aus spitzem Winkel freistehend vor Till Lennart Rathjens. Auf der anderen Seite hatte Tom Elijah Busacker nach Vorlage von Sebastian Andre Wien die große Chance zur Führung, konnte diese aber ebenfalls nicht nutzen.

„Mit deutlich mehr Ballbesitz, aber ohne zwingende Chancen ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause“, fasste Voß die erste Hälfte zusammen. Meiendorf hatte zwar mehr vom Spiel, musste aber aufpassen, weil der SVNA in einzelnen Situationen gefährlich blieb.

Meiendorf wird nach der Pause zwingender

Nach dem Seitenwechsel sah Voß eine Steigerung bei seiner Mannschaft. „In der zweiten Halbzeit merkte man uns an, dass wir galliger waren und den Sieg mehr wollten“, sagte der Trainer. Durch die Spielkontrolle seien die Gäste aus Nettelnburg/Allermöhe mit zunehmender Spieldauer müder geworden, wodurch mehr Räume entstanden.

Eine dieser Szenen leitete die entscheidende Phase ein. Leon Baulecke spielte den in die Tiefe startenden Ismaila Ceesay frei, der laut Voß etwa 25 Meter vor dem Tor nur per Foul gestoppt werden konnte. Den anschließenden Freistoß hämmerte Wien an die Latte. Es blieb zunächst beim 0:0, doch der Druck der Gastgeber nahm zu.

Kurz darauf fiel dann die Erlösung. Ceesay setzte sich im Strafraum durch und bediente Busacker, der den besser postierten Pinkawa sah. Der Abschluss aus rund 14 Metern saß. „Aus gut 14 Metern zieht er trocken und humorlos ab und lässt dem guten SVNA-Torwart keine Chance“, beschrieb Voß den Treffer zum 1:0.

Rathjens und die Latte sichern den Sieg

Entschieden war die Partie damit allerdings noch nicht. Nettelnburg/Allermöhe versuchte, noch einmal zurückzukommen, und hatte nach Angaben des Meiendorfer Trainers vor allem mit zwei Distanzschüssen Möglichkeiten auf den Ausgleich. Einmal rettete Rathjens stark per Flugparade, ein weiteres Mal half die Querlatte.

Auch Meiendorf hatte Chancen, früher für Ruhe zu sorgen. Ein Treffer von Ceesay wurde wegen Abseits nicht anerkannt, zudem setzte Busacker nach Vorlage von Wien eine große Chance an die Latte. So blieb die Partie bis zum Ende offen, ehe der MSV den knappen Vorsprung über die Zeit brachte.

Voß sprach anschließend von einem verdienten Erfolg gegen einen starken Gegner. Besonders wertvoll ist der Sieg auch deshalb, weil Meiendorf die letzte Niederlage Anfang November ausgerechnet gegen Nettelnburg/Allermöhe kassiert hatte. Seitdem ist die Mannschaft seit 14 Spielen ungeschlagen. Zehn Siege und vier Unentschieden stehen in dieser Serie zu Buche.

Titelrennen bleibt eng

Der Blick auf die Tabelle macht die Bedeutung des Erfolgs deutlich. Der SC Wentorf bleibt mit 62 Punkten Tabellenführer, der Meiendorfer SV liegt mit 60 Punkten weiter in direkter Schlagdistanz. Dahinter folgt TuS Berne mit 54 Punkten, das im Aufstiegsrennen ebenfalls noch nicht abgeschrieben ist, aber bereits etwas Abstand hat.

Für Meiendorf war das 1:0 gegen den SV Nettelnburg/Allermöhe deshalb ein Arbeitssieg mit großer Wirkung. Die Mannschaft blieb geduldig, nutzte im zweiten Durchgang den entscheidenden Raum und hielt dem späten Druck der Gäste stand. Im Titelrennen zählt in dieser Phase nicht mehr allein die spielerische Leichtigkeit, sondern vor allem die Fähigkeit, enge Partien für sich zu entscheiden. Genau das ist dem MSV gelungen.