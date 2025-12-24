14 Spiele ungeschlagen - Holzbauer & Willsch im Interview

Was für eine Serie! 14 Spiele in Serie blieb die SG Neukirchen/Engertsham in der Vorrunde ungeschlagen und überwintert somit in der A-Klasse Passau auf Platz 2. Eine Analyse und ein Ausblick mit Cheftrainer Christian Holzbauer und "Co“ Marius Willsch .

Holzbauer: "Nein. Gar nicht. Erstens kicken wir regelmäßig in der Halle. Zweitens gibt es auch so jede Menge zu tun. Transfergespräche, Vorbereitungsplan und so weiter…“

Der letzte Spieltag ist jetzt doch schon eine Weile her (Anm: 3:0 gegen FC Otterskirchen am 9. November). Schon auf Entzug?

Willsch: "… und in meinem Alter sind längere Pausen sowieso wichtig. Da kann man Verletzungen auskurieren.“

Apropos Verletzungen, Marius. Das war in der Vorrunde etwas nervig, oder?







Willsch: "Absolut. Wenn man bedenkt, dass ich beispielsweise mit so wichtigen Spielern wie Pittner und Stoiber insgesamt nur 72 von 1350 möglichen Minuten zusammen auf dem Platz stand, ärgert mich das natürlich gewaltig. Leider gehören Verletzungen dazu. Aktuell bin ich schmerzfrei und positiv gestimmt für die Rückrunde.“

Schauen wir auf die Tabelle. Platz 2 mit 36 Punkten. Was sagt Euch das?

Holzbauer: "Ich denke, wir haben es uns mit tollen Spielen, mit überragender Trainingsleistung und -beteiligung verdient, da oben mitzuspielen. Wir sollten weiter von Spiel zu Spiel denken und sehen, was passiert.“

Willsch: "Eine schöne Momentaufnahme – da schaut man gerne mal öfter auf die Tabelle. Ich sehe es wie Hoize: Platz 2 ist der verdiente Lohn für gute Arbeit und Trainingsleistungen.“

Konkreter: Warum ist die Saison für die SG bisher so gut verlaufen? Für viele überraschend gut, nachdem die SG am ersten Spieltag gleich gegen Schalding III/Hacklberg verloren hat …

Willsch: "So überraschend ist das gar nicht. Die Entwicklung ist positiv, einzelne Spieler und die Mannschaft insgesamt haben sich weiterentwickelt. Außerdem haben wir einen gefestigten ‚Kern‘ in der Mannschaft. Und die punktuellen Verstärkungen haben uns auch ganz gutgetan.“

Holzbauer: "Ich glaube auch, dass wir spielerisch und bei der Fitness zugelegt haben. Und nicht vergessen: Wir haben in entscheidenden Momenten auch Mentalität gezeigt. Wie wir zum Beispiel beim Mitkonkurrenten Aicha in der Nachspielzeit das Spiel noch gedreht haben oder gegen die Bataven trotz 1:3-Rückstand am Ende doch noch unentschieden gespielt haben, das spricht für sich.“





Ohne das Haar in der Suppe suchen zu wollen: Wo ist Luft nach oben?

Holzbauer: "Bei der Chancenverwertung. Wir hätten einige Spiele früher entscheiden müssen und uns viel Kraft und Nerven, vielleicht auch die eine oder andere Muskelverletzung sparen können. Und das mit den Verletzungen hat sich leider durchgezogen. Wir konnten eigentlich nie über mehrere Spieltage die Top-Elf aufbieten.“

Willsch: "Woran wir auch arbeiten müssen: Der Teamgedanke muss an erster Stelle stehen, auch wenn einzelne Spieler, die mal weniger zum Zug kommen, verständlicherweise unzufrieden sind. Aber da werden Hoize und ich in der Rückrunde vielleicht noch genauer hinschauen müssen“

Vielleicht noch der Blick in die Glaskugel: Wo steht die SG nach dem letzten Spieltag? Da geht’s ausgerechnet zum Tabellenführer Kirchberg …

Holzbauer: "Wenn wir bis zum letzten Saisonspiel noch im Rennen sind, können wir uns auf ein mega Saisonfinale freuen. Entscheidend bis dahin wird sein: immer 100 Prozent geben und die Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen. Ich habe es schon mal gesagt: Aufstieg ist jetzt keine Pflicht, wehren werden wir uns aber nicht dagegen.“

Willsch: "Also Ziel muss mindestens die gleiche Platzierung wie aktuell sein – vorausgesetzt wir sind fit und bleiben verschont von Verletzungen. Ich sehe eigentlich keine Mannschaft, die stärker ist als wir. Wir werden bei der Ausgangslage doch nicht sagen, dass wir Dritter werden wollen.“

Und wie geht’s danach weiter? Pläne für die nächste Saison?

Beide: "Wir haben erste Gespräche geführt. Momentan sieht es ganz gut aus, dass wir auch in der nächsten Saison mit der SG weiterarbeiten. Es macht ja auch Spaß.“

