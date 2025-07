14 Spiele: Mega-Wochenende in der Kreisliga 2

Kaum hat die Saison begonnen, schon geht es so richtig in die Vollen. In den Regensburger Kreisligen steht ein Doppelspieltag auf dem Programm. Die 14 Mannschaften sind binnen 48 Stunden zwei Mal gefordert – am Freitagabend und gleich wieder am Sonntag. In der Kreisliga 2 steht unter anderem ein Derby im Altmühltal im Fokus. Unterdessen hoffen die vier Aufsteiger auf den ersten Kreisliga-Dreier.