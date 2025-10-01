„14 Spiele bis Berlin“: SV Eintracht Berglern im Einsatz gegen Bezirksligisten

Update vom 1. September:
Das Totopokal-Halbfinale zwischen Eintracht Berglern und dem SE Freising wurde abgesagt.
Vier Runden hat der SV Eintracht Berglern im Totopokal des Spielkreises Donau/Isar bereits geschafft. Im Halbfinale empfängt der Kreisligist heute um 19.30 Uhr den Bezirksligisten SE Freising.
Auf die Frage, wie weit denn die Reise noch gehen soll, entgegnete Berglerns Abteilungsleiter Stefan Zott ganz trocken: „Noch 14 Spiele bis Berlin“ und „ja, ich habe es nachgerechnet“ meinte er dann nicht mehr ganz so ernst.
Eines ist sicher: Im Kreisfinale wäre der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Lichtenau und Mindelstetten, beide aus der Kreisliga 1, der Gegner. Jetzt heißt es erstmal, aus der Außenseiterrolle gegen den Ex-Landesligisten aus der Domstadt das Beste zu machen.
Zehn Spielzeiten gehörte Freising der Landesliga Südost an, ehe diese Ära mit fast nur einstelligen Platzierungen 2023 der Abstieg beendete. Die beiden zurückliegenden Bezirksligaspielzeiten endeten auf den Plätzen fünf und vier. Diese Saison läuft es noch gar nicht rund. In seiner dritten Saison war nach sechs Spieltagen für Trainer Alexander Schmidbauer Schluss Die Bilanz des Ex-Dorfeners Heiko Baumgärtner ist mit einem Sieg bei zwei Niederlagen auch nicht berauschend.
In der zweiten Runde hat Berglern mit dem FC Langengeisling bereits einen Bezirksligisten rausgekegelt. Der FCL ist ein langjähriger Ex-Verein von SVE-Spielertrainer Michael Faltlhauser.
Von Geisling kommt auch der neue Co-Trainer Samir Merdanovic. Der 56-jährige UEFA-A-Lizenzinhaber war zuletzt Co-Trainer beim Bezirksligateam. Die Frauenteams des TV Altötting (Bezirksoberliga) und SC Amiticia München (Bayernliga) trainierte er von 2022 bis 24. Nach einer Spielzeit beim Bezirksligisten Phönix München, war er von 2019 bis 22 beim FC Langengeisling Trainer der Frauen und der Zweiten Männermannschaft und dadurch auch mit Michael Faltlhauser gut bekannt.
„Als wir mit Michael für diese Saison verlängerten, haben wir uns zusammen die Verpflichtung eines Co-Trainers vorgenommen“, erzählt Zott. Das Pokalspiel heute Abend ist also die Premiere mit Faltlhauser auf dem Platz und Merdanovic an der Seitenlinie. (Helmut Findelsberger)