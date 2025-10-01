„14 Spiele bis Berlin“: SV Eintracht Berglern im Einsatz gegen Bezirksligisten

Da waren sie noch Gegner: Samir Merdanovic (l.) ist neuer Co-Trainer von Spielertrainer Michael Faltlhauser. – Foto: Privat

Update vom 1. September:

Das Totopokal-Halbfinale zwischen Eintracht Berglern und dem SE Freising wurde abgesagt.

Vier Runden hat der SV Eintracht Berglern im Totopokal des Spielkreises Donau/Isar bereits geschafft. Im Halbfinale empfängt der Kreisligist heute um 19.30 Uhr den Bezirksligisten SE Freising. Auf die Frage, wie weit denn die Reise noch gehen soll, entgegnete Berglerns Abteilungsleiter Stefan Zott ganz trocken: „Noch 14 Spiele bis Berlin“ und „ja, ich habe es nachgerechnet“ meinte er dann nicht mehr ganz so ernst.

Eines ist sicher: Im Kreisfinale wäre der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Lichtenau und Mindelstetten, beide aus der Kreisliga 1, der Gegner. Jetzt heißt es erstmal, aus der Außenseiterrolle gegen den Ex-Landesligisten aus der Domstadt das Beste zu machen. Zehn Spielzeiten gehörte Freising der Landesliga Südost an, ehe diese Ära mit fast nur einstelligen Platzierungen 2023 der Abstieg beendete. Die beiden zurückliegenden Bezirksligaspielzeiten endeten auf den Plätzen fünf und vier. Diese Saison läuft es noch gar nicht rund. In seiner dritten Saison war nach sechs Spieltagen für Trainer Alexander Schmidbauer Schluss Die Bilanz des Ex-Dorfeners Heiko Baumgärtner ist mit einem Sieg bei zwei Niederlagen auch nicht berauschend.