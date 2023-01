14 Siege in 16 Spielen und die Tabellenführung für den FC Aksu Mainz Der Fußballclub im Winter-TÜV: Schwerpunkt in der Vorbereitung auf den Gegentreffern der letzten Spiele, trotzdem sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung

Ugur Yildirim, Trainer des FC Aksu Mainz, teilte uns folgendes mit.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

So einen sensationellen Saisonstart konnte wir uns zu Beginn der Saison natürlich nicht mal erhoffen. 14 Siege in 16 Spielen und die Tabellenführung, das ist eine unglaubliche Bilanz für uns. Wir sind als Mannschaft gut zusammengewachsen. Sogar in den Trainingseinheiten geben die Jungs alles und zeigen ihren Ehrgeiz und wollen jedes Trainingsspiel gewinnen. Das spiegelt sich natürlich auch in den Spielen wieder. Was für mich besonders erfreulich ist, dass zwei junge Spieler Efe Mutlu (20) und Alexandru-Dorel Mihai (21) sich so super entwickelt und gemeinsam 38 Tore erzielt haben. Sie profitieren sicherlich auch von vielen Erfahrenen Spielern auf dem Platz. Ich denke wir haben da die richtige Mischung.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir haben in den letzten Spieltagen leider einige Gegentreffer eingefangen. Da werden wir unseren Schwerpunkt legen und wieder versuchen die Defensivarbeit zu stabilisieren. Zu Beginn der Saison hatten wir bereits gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?