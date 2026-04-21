 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

14. Sieg in Folge für Dersim, Stern 1900 entscheidet Aufstiegsrennen?!

23. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 im Überblick

von ser · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 stand an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

So., 19.04.2026, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
2
3
Abpfiff

Anadoluspor hat einen 2:0-Rückstand in Johannisthal aufholen können und damit Platz fünf gefestigt. Tim Löffler brachte die Hausherren früh in Führung. Luca Sprechert legte kurz vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang erzielten die Gäste schnell den Anschlusstreffer, drehten die Partie schließlich mit einem Doppelschlag nach etwas mehr als einer gespielten Stunde.

---

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
0
5
Abpfiff

Auch gegen Lichtenberg 47 II reichte es für Spandau 06 nicht zum ersten Punktgewinn dieser Spielzeit. Zur Pause lag der Tabellenletzte zwar nur mit 0:1 hinten, doch kurz nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste, die das Ergebnis in den Schlussminuten noch in die Höhe schraubten.

---

So., 19.04.2026, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
1
1
Abpfiff

Dieser Punkt hilft keinem so richtig weiter. Sperber Neukölln und Rotation Prenzlauer Berg trennten sich im Kellerduell unentschieden. Dabei jubelten die Hausherren im ersten Durchgang nach dem Treffer von Izzet Ciftci, doch Prenzlauer Berg entriss Sperber wenige Minuten vor Schluss zwei Punkte durch Wim Wisotzky.

---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
0
1
Abpfiff

Im Topspiel hat Stern 1900 II womöglich für eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf gesorgt. Die Gäste aus Steglitz, die auf dem zweiten Platz stehen, konnten den Konkurrenten Südring Amed (3.) dank des Last-Minute-Siegtreffers von Mike Zimpel (90.+4) auf sieben Punkte distanzieren.

---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
2
0
Abpfiff

Sport-Union und BW Spandau stecken im Tabellenmittelfeld fest. Im Duell beider konnten die Hausherren ihre aufsteigende Form der letzten Wochen bestätigen. Abdülkerim Akkoyunlu und Arsan Asuev sicherten dem nun 10. mit ihren Toren innerhalb von drei Minuten die Punkte.

---

So., 19.04.2026, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
1
0
Abpfiff

Die SG Blankenburg hat derweil die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben gehalten. Im immens wichtigen Heimspiel gegen Blau-Gelb reichte Raphael Kreuters Tor in der 57. Minute zum Sieg. Blankenburg bleibt zwar Vorletzter, verliert den Anschluss aber immerhin noch nicht ganz.

---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
5
2
Abpfiff

Dersim marschiert weiter Richtung Landesliga. Gegen Schöneberg II feierte der Tabellenführer den 14. Sieg in Folge. Bis zur Pause hielten die Gäste die Partie offen, glichen zwei Mal aus. Im zweiten Spielabschnitt entschieden Argjent Krasniqi per Doppelpack und Kemal Asanovic das Spiel schließlich.

---

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
5
3
Abpfiff

Der Lichtenrader BC dürfte sich mit der Niederlage bei Viktoria Mitte endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Zwar führten die Gäste zur Pause mit 2:3, gaben die Führung in den zweiten 45 Minuten aber noch aus der Hand und hängen jetzt zehn Punkte hinter Stern 1900 II zurück.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login