14. Sieg in Folge für Dersim, Stern 1900 entscheidet Aufstiegsrennen?!

Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 stand an.

Anadoluspor hat einen 2:0-Rückstand in Johannisthal aufholen können und damit Platz fünf gefestigt. Tim Löffler brachte die Hausherren früh in Führung. Luca Sprechert legte kurz vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang erzielten die Gäste schnell den Anschlusstreffer, drehten die Partie schließlich mit einem Doppelschlag nach etwas mehr als einer gespielten Stunde.

Dersim marschiert weiter Richtung Landesliga. Gegen Schöneberg II feierte der Tabellenführer den 14. Sieg in Folge. Bis zur Pause hielten die Gäste die Partie offen, glichen zwei Mal aus. Im zweiten Spielabschnitt entschieden Argjent Krasniqi per Doppelpack und Kemal Asanovic das Spiel schließlich.

Die SG Blankenburg hat derweil die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben gehalten. Im immens wichtigen Heimspiel gegen Blau-Gelb reichte Raphael Kreuters Tor in der 57. Minute zum Sieg. Blankenburg bleibt zwar Vorletzter, verliert den Anschluss aber immerhin noch nicht ganz.

Sport-Union und BW Spandau stecken im Tabellenmittelfeld fest. Im Duell beider konnten die Hausherren ihre aufsteigende Form der letzten Wochen bestätigen. Abdülkerim Akkoyunlu und Arsan Asuev sicherten dem nun 10. mit ihren Toren innerhalb von drei Minuten die Punkte.

Im Topspiel hat Stern 1900 II womöglich für eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf gesorgt. Die Gäste aus Steglitz, die auf dem zweiten Platz stehen, konnten den Konkurrenten Südring Amed (3.) dank des Last-Minute-Siegtreffers von Mike Zimpel (90.+4) auf sieben Punkte distanzieren.

Dieser Punkt hilft keinem so richtig weiter. Sperber Neukölln und Rotation Prenzlauer Berg trennten sich im Kellerduell unentschieden. Dabei jubelten die Hausherren im ersten Durchgang nach dem Treffer von Izzet Ciftci, doch Prenzlauer Berg entriss Sperber wenige Minuten vor Schluss zwei Punkte durch Wim Wisotzky.

Auch gegen Lichtenberg 47 II reichte es für Spandau 06 nicht zum ersten Punktgewinn dieser Spielzeit. Zur Pause lag der Tabellenletzte zwar nur mit 0:1 hinten, doch kurz nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste, die das Ergebnis in den Schlussminuten noch in die Höhe schraubten.

Der Lichtenrader BC dürfte sich mit der Niederlage bei Viktoria Mitte endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Zwar führten die Gäste zur Pause mit 2:3, gaben die Führung in den zweiten 45 Minuten aber noch aus der Hand und hängen jetzt zehn Punkte hinter Stern 1900 II zurück.

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