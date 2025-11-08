1:4 - Rabenschwarzer Tag für TV Bohmte

Fabian von der Haar brachte die Gäste bereits früh in Führung. Gegen Ende der ersten Halbzeit gelang Stani Kolb mit einen sicher verwandelten Foulelfmeter der 1:1-Ausgleich. Die Gäste antworteten prompt und erzielten durch einen Treffer von Marlon Hörnschemeyer die 2:1-Pausenführung. Marlon Hörnschemeyer war es auch, der kurz nach Wiederanpfiff mit seinem sechsten Saisontor für das Tor zum 3:1 für die Gäste sorgte. Nur wenige Minuten später machte Hannes Dirker mit seinem Tor zum 4:1 frühzeitig den Deckel auf das Spiel.

Traf doppelt für BW Merzen - Marlon Hörnschemeyer – Foto: Fupa

Stimmen zum Spiel:

Heute war leider ein gebrauchter Tag für uns. Wir haben es über 90 Minuten nicht hinbekommen, ins Spiel zu finden. BW Merzen gewinnt absolut verdient, da es von uns überhaupt keine Gegenwehr gab und wir den Gegner noch zum Tore schießen einladen,“ sagte uns Trainer Andreas Ackermann (TV Bohmte 01)