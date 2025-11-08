1:4 - Rabenschwarzer Tag für TV Bohmte

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Topspiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - gewann der Tabellenfünfte BW Merzen unerwartet deutlich mit 4:1 beim Spitzenreiter TV Bohmte und verbesserte seine Chancen im Kampf um die Meisterschaft und dem Relegationsplatz. Nach der Niederlage von BW Hollage in Haste bleibt der TV Bohmte Tabellenführer mit hauchdünnen Vorsprung. BW Hollage meldet sich nach dem gestrigen Sieg zurück im Aufstiegsrennen.
Fabian von der Haar brachte die Gäste bereits früh in Führung. Gegen Ende der ersten Halbzeit gelang Stani Kolb mit einen sicher verwandelten Foulelfmeter der 1:1-Ausgleich. Die Gäste antworteten prompt und erzielten durch einen Treffer von Marlon Hörnschemeyer die 2:1-Pausenführung. Marlon Hörnschemeyer war es auch, der kurz nach Wiederanpfiff mit seinem sechsten Saisontor für das Tor zum 3:1 für die Gäste sorgte. Nur wenige Minuten später machte Hannes Dirker mit seinem Tor zum 4:1 frühzeitig den Deckel auf das Spiel.
Heute war leider ein gebrauchter Tag für uns. Wir haben es über 90 Minuten nicht hinbekommen, ins Spiel zu finden. BW Merzen gewinnt absolut verdient, da es von uns überhaupt keine Gegenwehr gab und wir den Gegner noch zum Tore schießen einladen,“ sagte uns Trainer Andreas Ackermann (TV Bohmte 01)