14 Punkte Vorsprung: Das ist der nächste Bezirksliga-Meister 2024/25!

Vor genau zehn Jahren zog sich der SuS Langscheid/Enkhausen aus der Westfalenliga in die Bezirksliga zurück. Am Freitagabend (9. Mai) haben die Sauerländer Nägel mit Köpfen gemacht und die Meisterschaft der Bezirksliga Staffel 4 und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. Das hatte in dieser Saison bislang nur der BV Bad Lippspringe (Bezirksliga Staffel 3) früher geschafft.

Der Ligaprimus vom Sorpesee startete allerdings denkbar ungünstig in die Partie. Freienohls Maurice Neise staubte nach knapp 20 Minuten ab und traf zur Gäste-Führung. Erst nach einer guten halben Stunde kam Langscheid/Enkhausen zu den ersten Szenen vor dem TuRa-Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff glänze Gäste-Keeper Dirk Potofski erst mit einer starken Parade beim Freistoß von Kastriot Veseli, bei der anschließenden Ecke war der Torwart-Routinier aber machtlos als Henry Heinemann am ersten Pfosten zum Ausgleich einnickte.

Nach dem Pausentee nahm der SuS dann aber das Heft des Handeln in die Hand. Keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff landete ein Diagonalball auf dem Fuß von Angreifer Lukas Kessler, der per Heber über Dirk Potofski hinweg zur 2:1-Führung traf. Langscheid/Enkhausen ließ Freienohl nun keine Chance mehr und sich die Meisterschaft nicht mehr wegnehmen. Stattdessen nutzte Top-Torjäger Ibrahima Camara zwei Fehler gnadenlos aus und stellte per Doppelpack zum 4:1-Endstand (68./89.).

"Historischer Erfolg"

Dabei hätte der SuS Langscheid/Enkhausen sogar bei einer Niederlage die Korken knallen lassen dürfen, denn der SV Hüsten verlor parallel in Hemer mit 1:3 und muss sich für den Platz in der Aufstiegsrelegation noch einmal ordentlich strecken.

Am Ende steht nichtsdestotrotz eine hochverdiente Meisterschaft des SuS Langscheid/Enkhausen, der mit 14 Punkten Vorsprung an der Spitze der "Bundesliga des Sauerlandes" thront. Ohnehin galt die Mannschaft von Trainer Sven Nieder vor Saisonbeginn als Top-Favorit auf die Meisterschaft. Mit Spielern wie Kapitän Rejhan Zekovic, Lukas Kessler, Pasquale Curcio oder hochkarätigen Neuzugängen wie Ibrahima Camara, Marcelo Costa Rebelo, Jan Apolinarski oder Riad Xhaka verfügen die Langscheider einen Kader, der sich selbst in der Landesliga sehen lassen kann.

Meistertrainer Sven Nieder sagte nach Abpfiff dem Sauerland-Portal "match-day.de": "Es fällt eine Last ab. Wir haben lange auf dieses Ziel hingearbeitet und haben es jetzt endlich geschafft. Ich kann kaum Worte für diesen historischen Erfolg finden. Im Vereinsheim gibt es genug Bier und da werden wir es jetzt ordentlich krachen lassen."

Ab Sommer geht es für den einstigen Westfalenligisten (2007-2015) erstmals seit 18 Jahren wieder in der Landesliga auf Punktejagd. In der Landesliga Staffel 2, in der für Langscheid/Enkhausen mit ziemlich hoher Wahrscheinlich hingehen wird, warten unter anderem mit dem SC Neheim und dem TuS Sundern zwei Derbyrivalen aus dem Fußballkreis Arnsberg. Zudem hat sich der SuS mit der Bezirksliga-Meisterschaft für den Westfalenpokal qualifiziert, wo man 2011 einst im Halbfinale stand und dort knapp am SC Wiedenbrück (1:2) und an der DFB-Pokal-Qualifikation scheiterte.